'Regels rond laadpunten hinderen groei in EU'

De elektrische auto rukt op in Europa, maar dat betekent ook dat er voldoende laadpunten moeten zijn. Op dat gebied zijn er nog genoeg drempels weg te nemen. Dat benadrukt de CEO van een bedrijf dat wereldwijd ruim 100.000 laadpunten in het beheer heeft. Volgens hem moet er meer eenduidige regelgeving komen in de Europese Unie.

Hoewel we in eigen land inmiddels niet lang meer hoeven te zoeken naar laadpunten voor EV's, is een vakantie naar Zuid-Frankrijk met een elektrische auto nog altijd een wat spannend idee. Het netwerk aan laadpunten in de Europese Unie kan op genoeg plekken nog een flinke boost gebruiken. De CEO van ChargePoint, dat in Nederland gevestigd is, benadrukt tegenover Reuters dat er vanuit de EU dan wel actie ondernomen moet worden. Volgens Pasquale Romano zitten er tussen de lidstaten nog veel te veel verschillen in de regelgeving rond laadpunten. Hij illustreert dat veel landen zo hun eigen eisen stellen aan laadpunten en er daarom veel 'ruis' ontstaat voor de punten überhaupt geplaatst kunnen worden.

Romano doet dan ook een beroep op de EU. Dat is volgens hem de enige instantie die hier een einde aan kan maken, door de vereisten voor laadpunten te standaardiseren in de hele Europese Unie. "Bedrijven zoals dat van ons kunnen hier wel omheen blijven werken, maar het zorgt voor een werksituatie die rommeliger is dan noodzakelijk," aldus de Amerikaan.