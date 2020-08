Recordaantal EV’s in Europa verkocht in juli

De Europese autoverkoop lijkt uit het diepe corona-dal te zijn geklommen. Branchewaarnemer JATO is na lange tijd dan ook weer positief over de registratiecijfers die het bijhoudt in 27 Europese landen. Afgelopen juli zijn 1.278.521 nieuwe auto’s op ons werelddeel geregistreerd. In vergelijking met vorig jaar is dat ‘slechts’ een daling van 4 procent. Daarmee zijn de verkoopcijfers echter nog lang niet gered, want met een totale verkoop van 6,37 miljoen auto’s sinds januari loopt alles 35 procent achter op vorig jaar.

Het is echter niet alleen maar kommer en kwel. Nooit eerder kochten in een maand zoveel Europeanen een volledig elektrische auto als in juli van dit jaar. In totaal ging het om 230.700 elektrische auto’s: een plus van 131 procent in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Dit hoge aantal zorgt ervoor dat EV’s een aandeel van maar liefst 18 procent in de totale verkoop hebben. Vorig jaar was dat nog maar 7,5 procent en in juli 2018 zelfs 5,7 procent. De lijst met beschikbare EV’s telt ondertussen 38 auto’s. Deze positieve cijfers doen vermoeden dat de maatregelen die meerdere landen getroffen hebben, lijken te werken.

JATO houdt ook bij in welke segmenten Europeanen doorgaans shoppen. Hoewel de enorme hoeveelheid aan middelgrote SUV’s anders doet vermoeden, noteerde juist dat segment als enige een daling. In vergelijking met vorig jaar slonk het aandeel middelgrote SUV’s met 6 procent. Andere segmenten deden het beter, zoals die van de compacte auto’s (+9 procent), middelgrote auto’s (+4 procent) en luxe SUV’s (+14 procent).