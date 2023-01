Recordaantal auto's weggesleept in 2022

Niet eerder zijn er in Nederland door bergers zoveel auto's uit hun ongelukkige situatie gehaald als in 2022. Dat meldt Stichting Incident Management Nederland.

In totaal voerden bergers in Nederland vorig jaar meer dan 177.000 bergingsopdrachten uit, zo meldt Stichting Incident Management Nederland. Dat aantal lag maar liefst 15 procent boven dat van 2021 en is een absoluut record. In lang niet alle gevallen was een zogenoemde 'pechverplaatsing' nodig waarbij een auto met pech weggesleept moest worden. In totaal noteerde Stichting Incident Management Nederland vorig jaar 106.847 pechverplaatsingen. Niet eerder waren dat er meer dan 100.000. Het waren er 13 procent meer dan in 2021 en zelfs ruim drie keer zoveel als in 2015.

Bergers rukten dus niet alleen uit voor auto's met pech. Van de 177.086 bergingsopdrachten hadden er 23.896 te maken met een ongeval. Dat aantal lag vorig jaar 16 procent hoger dan in 2021, maar niet zo hoog als in 2017 en 2019 toen er voor meer dan 27.000 ongevallen een melding binnenkwam. Volgens Stichting Incident Management Nederland komt dat lagere aantal onder meer door de maanden januari en februari toen er nog coronamaatregelen waren en het aantal bergingsopdrachten voor ongevallen zo rond de 1.700 stuks per maand lag. Eind vorig jaar waren dat er maandelijks al bijna 2.700.