Rechter: telefoon op schoot tijdens rijden is toegestaan

Dat heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloten in een hoger beroep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat in hoger beroep lichte verkeersovertredingen behandelt, maakte dinsdag bekend dat de automobilist in het gelijk is gesteld. In deze zaak kan niet worden vastgesteld dat de telefoon tijdens het rijden is vastgehouden, aldus het hof.

In 2018 was er een soortgelijke zaak in Nederland. Daarbij werd een automobilist bekeurd, omdat hij zijn smartphone bediende terwijl het apparaat in een handsfreehouder zat. Het gerechtshof oordeelde echter dat het aanraken van een telefoon niet altijd gelijkstaat aan het vasthouden van een telefoon en haalde een streep door die boete.

Dat betekent overigens niet dat het aanraken van een telefoon in een handsfreehouder áltijd toegestaan is. Een telefoon mag volgens de wet in de auto alleen handsfree worden bediend, bijvoorbeeld via een spraakassistent. Het vasthouden van de telefoon tijdens het rijden mag niet. Ook het vastklemmen van een telefoon tussen het hoofd en een schouder is strafbaar. Navigatiesoftware op een smartphone gebruiken mag wel.

Hoewel de handhaving op telefoongebruik achter het stuur steeds strikter wordt, gebruiken Nederlanders vaker dan voorheen de telefoon tijdens het rijden. In de leeftijdscategorie van 25 tot 34 jaar gaf in 2020 74,7 procent aan de telefoon te gebruiken achter het stuur. De politie gaat controleren op ongeoorloofd telefoongebruik (dus het vasthouden van de telefoon) achter het stuur met 'slimme camera's'. Die moeten automatisch registreren of iemand met een telefoon in de hand achter het stuur zit. AutoWeek verneemt van de landelijke politie dat men binnenkort op grotere schaal met dergelijke camerasurveillance begint.