Onlangs beproefde collega Jan Lemkes in Zweden een creatief gecamoufleerd prototype van de nieuwe Audi A2 e-tron. Als je zijn artikel terugleest of zijn video over de auto bekijkt, kom je het woord ‘efficiëntie’ vaak tegen. Ten gunste van een laag verbruik en gemaximaliseerd rijbereik hebben de ontwerpers van Audi flink geschaafd aan de carrosserie. Stroomlijn en gewichtsbesparing waren thema’s die bij de oer-A2 ook al heel belangrijk waren, met het aluminium spaceframe en de kenmerkend aflopende daklijn als eindresultaat. Het design van de klassieke Alukugel heeft overduidelijk gediend als blauwdruk voor de nieuwe A2 e-tron. Daarover hebben liefhebbers van ‘het origineel’ ongetwijfeld iets te zeggen. Sluiten zij de nieuwe A2 e-tron liefdevol in de armen? Of gaan de duimen naar beneden voor Audi’s remake van hun gekoesterde klassieker?

Op de weg houden

Veel succes gewenst om het enthousiasme van de vier A2-adepten te temmen. Als fotograaf Maurice de regie tracht te nemen om de meegebrachte auto’s op te stellen, maken de heren eerst nog een rondje langs bijzondere elementen als een magnesiumwiel, een afgeslankte deurstrip, een gepolijste koplampkap en een gerenoveerde neusklep. Ach, we hebben Maurice voor de hele dag ingehuurd en het is te warm om ons ergens druk over te maken. Naast de vier opgepoetste A2’s van de bevlogen clubleden maakt een felgele A2 Colour Storm uit de historische collectie van Audi-importeur Pon het gezelschap voor de gelegenheid compleet.

Geef de heren een half woord en ze weiden over elk bijzonder detail van hun auto uitgebreid uit. De liefde zit diep bij de leden van de A2 Club Nederland, en hun kennis van zaken is schier onuitputtelijk. “Met zoveel kennis binnen de A2-club is ons doel om zoveel mogelijk auto’s op de weg te houden”, vertelt medeoprichter en voorzitter Hans Jan Boxem, die voor de gelegenheid ook naar Leusden is gekomen. “De club heeft nu zo’n honderd leden en een heel levendig online forum. Jaarlijks organiseren we meerdere meetings, waarbij de twee sleuteldagen voor heel veel leden als hoogtepunt gelden.”

De niet-gestelde vraag

Toen de Audi A2 in 1999 op de weg verscheen, was de auto zó innovatief dat eigenlijk maar weinigen hem echt begrepen. Om het gewicht te drukken had de A2 een aluminium spaceframe; de opmerkelijke zeppelinvorm bracht de Cw-waarde ver omlaag. Maar met een motorisering die op een minimaal verbruik was getrimd, bleek de A2 uiteindelijk het antwoord te zijn op een vraag die nog door niemand werd gesteld. De compacte hatchback haalde met een ultrazuinige dieselmotor (1.2 TDI 3L ) gemakkelijk 1 op 30. Beslist een knappe prestatie, maar wie bekommerde zich nu om ons fossiele verbruik of onze ecologische voetafdruk? De prijzige A2 werd een flop.

Wat dat betreft staan de sterren voor de nieuwe Audi A2 e-tron veel gunstiger. Onder de Q4 e-tron heeft het merk immers nog niets elektrisch. Voor de leden van de Audi A2 Club Nederland is het echter zo klaar als boter: “De A2 e-tron zal vooral door zakelijke rijders worden gekozen, die eerst een A3 reden en nu moeten kiezen voor een elektrische auto. Waarschijnlijk ziet slechts een handjevol liefhebbers in de A2 e-tron een mooie aanvulling naast hun oer-A2.”

Ware liefde

De nieuwe A2 e-tron is volledig elektrisch en daarom een stuk zwaarder dan zijn aluminium voorganger. Hij krijgt achterwielaandrijving en wordt een segment hoger ingedeeld dan het oermodel. Waaraan moet de nieuwe A2 e-tron voldoen om toch van een overtuigende opvolger te kunnen spreken? “De aflopende daklijn en scherp afgesneden achterkant met dubbele achterruit zijn een duidelijke verwijzing naar het origineel”, zegt een van de heren. “Maar wat ik vooral hoop, is dat Audi het interieur weer net zo ruimtelijk en slim heeft gemaakt als dat van de klassieke A2. Je kunt bij onze auto’s de hele achterbank verwijderen en zo transformeert de A2 van een ruime vierzitter in een kleine verhuiswagen. Echt waar!”

Ten slotte: zouden jullie zelf de aanschaf van een nieuwe A2 e-tron overwegen, of desnoods op den duur als tweedehands auto? Een antwoord volgt aarzelend. “In elk geval niet ter vervanging van mijn huidige A2”, zo luidt de eerste reactie. Zoals gezegd: de liefde voor de oer-A2 zit heel diep bij de mannen.

De eigenaar Naam: Bart de Waard Leeftijd: 62 Woonplaats: Wijdewormer Beroep: ERP-consultant Mijn eerste auto: Porsche 911 (1977, nog steeds in bezit) Aantal A2’s in bezit (gehad): 1 Over zijn A2 1.6 FSI: “We hebben de A2 in 2017 aangeschaft, omdat ik geen bijtelling wilde betalen voor mijn leaseauto. Ik had uitstekende ervaringen met een Audi 100 en A6, en ik houd van bijzondere auto’s. Zodoende is de keuze gevallen op de A2. Weliswaar las ik over problemen met de 1.6 FSI-motor, maar door het nappaleren interieur en het werkende glazen schuifdak heb ik er toch voor gekozen om dit exemplaar aan te schaffen. Hij biedt de luxe van een kleine limousine. Nou ja, de motor moest inderdaad wel een keer worden gereviseerd … Als ik iets heb, bewaar ik dat lang. Door goed onderhoud probeer ik de A2 in optimale conditie te houden. Ik ben nog steeds erg blij met de auto.”

De eigenaar Naam: Peter Maathuis Leeftijd: 75 Woonplaats: Valkenswaard Beroep: gepensioneerd strategisch/sales directeur Mijn eerste auto: Renault 8 Aantal A2’s in bezit (gehad): 11, waarvan 2 nog steeds in bezit Over zijn A2 1.2 TDI: “Ik heb een aantal Volvo’s 480 gehad als hobbyauto. Leuk, maar met een groot probleem: ze roesten. Bij de aluminium A2 is dat niet het geval. Ik heb met de meeste Audi-modellen uitstekende ervaringen, dus dit was een logische keuze. Bij deze 1.2 TDI heeft Audi getracht het gewicht zo laag mogelijk te houden, bijvoorbeeld met aluminium draagarmen, een dunnere voorruit en zelfs smallere stootstrips op de deuren. Met de gerobotiseerde transmissie moet je leren omgaan. Ooit had ik het idee om een A2 met kapotte motor om te bouwen naar elektrisch, maar toen kwam ik in Duitsland een exemplaar op het spoor dat door de gemeente Leipzig al was omgebouwd. In feite de ware voorloper van de nieuwe A2 e-tron.”

De eigenaar Naam: Rolf Wieringa Leeftijd: 63 Woonplaats: Almere Beroep: oud-ambtenaar Mijn eerste auto: Audi Coupé GT 5S (1982) Aantal A2’s in bezit (gehad): 3 Over zijn Audi A2 1.4: “Het Audi-virus greep mij al heel vroeg. Ik was 8 jaar oud toen mijn vader een Audi 100 aanschafte. Hij sleutelde veel zelf, en heeft veel technische en praktische zaken goed weten over te brengen op zijn kinderen. In de jaren 80 heb ik zelf veel gesleuteld aan mijn Audi’s, inmiddels besteed ik dat uit. Toen de A2 verscheen, vond ik het maar een lelijk ding, maar de bouwkwaliteit en betrouwbaarheid waren veelbelovend. Zodoende kochten we in juni 2013 onze A2 1.4, met 161.000 km op de klok. Daarop staat inmiddels 555.000 km. Afgezien van een koprevisie na een gebroken snaar, hebben we nooit onverwachte defecten gehad. De eerste accu hield het negentien jaar vol, pas na 430.000 km is de eerste koppeling vervangen. En de startmotor is nog altijd origineel. Maar we beknibbelen absoluut niet op het onderhoud. Voorlopig moet de A2 het nog even volhouden!”

De eigenaar Naam: Florian de Roder Leeftijd: 50 Woonplaats: Malden Beroep: jurist Mijn eerste auto: Volkswagen Polo Coupé Aantal A2’s in bezit (gehad): 2 Over zijn A2 1.6 FSI Colour Storm: “Mijn liefde voor de A2 heb ik aan mijn vader te danken. In 2005 heeft hij zijn Volkswagen Golf II GTI ingeruild op een zilvergrijze A2 1.4, omdat hij een wat comfortabelere auto wilde. Ik vond de A2 zó leuk, dat ik later zelf op zoek ben gegaan naar een mooi exemplaar. In 2017 kocht ik eerst een zwarte A2 1.4; een jaar later kwam een rode Colour Storm op mijn pad. Mijn vader was me echter nét voor … Nu heb ik een blauwe Colour Storm, met de 1.6 FSI-motor, mijn enige auto. Wat ik erg waardeer, is het ruime interieur. Als je een keer een grote vracht hebt, is dat in de A2 geen enkel probleem. Ik ben benieuwd of Audi van de nieuwe A2 e-tron ook zo’n ruimtelijke auto heeft weten te maken.”