Range Rover Sport SVR als Ultimate Edition

Land Rover brengt de bizar krachtige Range Rover Sport SVR weer even onder de aandacht met de Ultimate Edition. Het nieuws zit ‘m vooral in de lak.

De Range Rover Sport SVR Ultimate Edition is dan ook een product van Land Rover Special Vehicle Operations, dat de echte bijzonderheden in het gamma verzorgt. De speciale editie van de SVR is leverbaar in nieuwe lakkleuren waarin zeer fijne glasdeeltjes zijn verwerkt. Maya Blue Gloss en Maya Grey Gloss leveren daardoor volgens de Britten een ‘intense schittering, als in een heldere sterrenhemel’. De auto is ook leverbaar in Ligurian Black Satin, een ‘kleur’ die in de volksmond ook wel matzwart wordt genoemd. In alle gevallen is het dak van de bijzondere SVR Narvik Black.

Het blijft echter niet bij de lak voor deze Ultimate Edition. De tekst ‘Range Rover’ staat in een gerasterde, zwarte/witte uitvoering op motorkap en achterklep en de 22-inch wielen zijn – minder uniek- gitzwart. In het interieur vinden we SV Bespoke-badges, terwijl op de dorpellijsten ‘Ultimate Edition’ verlicht wordt weergegeven. Zwart wordt binnenin afgewisseld met ‘Cirrus’, een juist hele lichte tint.

Uiteraard blijft het belangrijkste onderdeel van de Range Rover Sport SVR, de 575 pk sterke V8, behouden. Daarmee knalt de Range Rover Sport in 4,5 tel van 0 naar 100 en heeft hij een top van 283 km/h. Wie helemaal verliefd is op de Ultimate Edition kan vanaf vandaag bestellen, al zijn de prijzen op het moment van schrijven nog niet binnen.