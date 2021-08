Range Rover (L322) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De derde generatie van de Range Rover, intern L322 genaamd, werd grotendeels ontwikkeld toen Land Rover van BMW was. Toen hij in 2002 op de markt verscheen was het merk echter al verkocht aan Ford, onder wiens toezicht de grote SUV in 2005 werd vernieuwd. Nadat Tata in 2008 het stokje had overgenomen, volgde de grootste facelift van dit model.

De Range Rover in kwestie is die van de L322-generatie, die in 2002 werd gelanceerd. Deze auto was in zijn oorspronkelijke vorm weliswaar direct herkenbaar als Range Rover, maar oogde toch aanzienlijk moderner dan zijn voorganger. Met behulp van BMW werd een auto neergezet die de traditionele vormen invulde met fraaie, optioneel met xenontechniek uitgeruste koplampen waarvan de invulling nog jaren het Land Rover-familiegezicht zou bepalen. De achterlichten van deze eerste serie zijn helemaal een bijzonderheid. Ze ogen eenvoudig, met een oranje en een rood element boven elkaar, maar stiekem licht het remlicht in rood op in het bovenste deel. Juist: de oranje richtingaanwijzer doet ook dienst als rood remlicht, en dat is een geintje dat zeker in 2002 nog erg bijzonder was.

Ford

De koets was strak, opgeruimd en tijdloos en dat betekent dat de grote Range Rover er weer jaren tegenaan kon. In 2005 vond een eerste update plaats, nu onder Ford-regime. Ford ging erg voorzichtig te werk en het is niet gek als je de verschillen tussen de eerste serie en die van na 2005 niet meteen ziet. De koplampen behielden hun kleurstelling en globale indeling, maar werden vanaf nu uit één stuk opgebouwd.

Bovendien werden de lichtunits aan de onderzijde iets afgeplat. Daarmee waren ze nu net wat minder hoog dan de grille, die vanaf 2005 aan weerszijden een dikke grijze rand heeft. De grootlicht-elementen in de koplampen, dat zijn de ‘rondjes’ aan de binnen- en onderkant, steken vanaf 2005 iets buiten de unit. Aan de achterzijde werd het oranje glas van de richtingaanwijzer/remlichtcombinatie van zijn kleur ontdaan.

Tata

In 2009, toch al acht jaar na de introductie van dit model, was het tijd voor een serieuzere facelift. Land Rover was opnieuw van eigenaar gewisseld en onder het regime van Tata kwam er een stevig gemoderniseerde L322. De koplampen werden verder afgeplat en kregen led-dagrijlicht, toen nog in de vorm van ietwat discutabele ‘stippen’ door de unit. De nieuwe grille was met een zilverkleurige indeling opvallender, terwijl de voorbumper juist werd strakgetrokken door de mistlampen naar beneden te duwen. Uiteraard kwamen er ook led-achterlichten, waarbij de richtingaanwijzers vanaf nu op een plekje tussen het bovenste en onderste ‘rondje’ resideren. In deze vorm werd de derde generatie van de Range Rover nog tot 2012 doorgebouwd, waarna de huidige generatie zich aandiende.



In bovenstaande 'schuifplaat' is de 'oude' auto een exemplaar van de tweede serie, dus met de plattere koplampen en nieuwe grille. De verschillen worden evengoed meteen duidelijk.