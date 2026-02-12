Range Rover houdt het gelukkig subtiel bij facelift

Is een facelift voor de Range Rover echt zo angstaanjagend? Eigenlijk wel. De huidige Range Rover is namelijk zo ongelofelijk strak en opgeruimd gelijnd, dat het lastig lijkt om er door middel van een facelift wat aan te verbeteren. Bij Range Rover zelf – deze Land Rover-tak presenteert zichzelf tegenwoordig als merk – weten ze dat kennelijk ook. De nog stevig gecamoufleerde koets van de gefotografeerde Range Rover laat namelijk weinig tot geen ingrijpende veranderingen doorschemeren. Laat je in dat kader niet in verwarring brengen door de laag uitgesneden grille, want die is nep. Door het gaas spotten we de echte grille, die ten opzichte van het huidige exemplaar eerder platter dan groter is. Het accent lijkt aan de voorzijde wat meer op de onderkant van de bumper te liggen, waar de luchtinlaat wellicht wat groter wordt en sterker zal worden geaccentueerd.

Ook aan de achterzijde zijn vooralsnog geen grote wijzigingen te zien. De unieke, verticale achterlichtunits lijken de facelift dus te overleven en krijgen hooguit een ander kleurtje of een licht gewijzigde inhoud. De facelift brengt ongetwijfeld wel wat technische verbeteringen naar de Range Rover. We verwachten een wederom vernieuwd infotainmentsysteem, maar ook eindelijk de volledig elektrische versie die al sinds het aantreden van deze L460-generatie in 2022 wordt aangekondigd.