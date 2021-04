Range Rover Evoque verlengd

De huidige tweede generatie Evoque is 4,37 meter lang en daarmee is hij fors korter dan de eerstvolgende Range Rover: de 4,8 meter lange Velar. Dat Land Rover een langere versie van de Evoque in het vat heeft zitten, was al bekend. Op deze set foto's, door AutoWeek opgedoken uit de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Transport, is de Evoque-met-een-maatje-meer voor het eerst daadwerkelijk te zien.

De verlengde Land Rover Evoque heeft een wielbasis die met 2,84 meter maar liefst 16 centimeter langer is dan die van het origineel. De wagenlengte is met 4,53 meter eveneens 16 centimeter groter dan die van de Evoque zoals die nu bij de dealers staat. Alle extra centimeters lijken ten goede te komen aan de passagiers op de achterbank. Het heeft er namelijk alle schijn van dat Land Rover simpelweg het achterste deel van de Evoque langer maakt en dat verklaar direct het ogenschijnlijk immense achterportier van de Range Rover Evoque 'LWB'.

Het lijkt erop dat de introductie van de verlengde Range Rover Evoque samenvalt met de komst van de gefacelifte versie van de Evoque. De op deze foto's zichtbare Evoque 'LWB' lijkt uitgevoerd te zijn met het al bekende R-Dynamic-pakket, vandaar het relatief sportieve bumperwerk. Hoewel er aan de achterzijde nauwelijks iets wijzigt, we zien slechts een iets andere sierdelen in de bumper, gaat de voorkant van de Evoque wél op de schop. De grille lijkt is namelijk een aantal centimeters hoger dan die van het actuele model en loopt dus verder omlaag de bumper in. De horziontale opening die zich momenteel direct boven de kentekenplaat bevindt, wordt daarmee naar de prullenmand verwezen. We verwachten dat Land Rover de langere Evoque samen met de vernieuwde versies van de reeds bekende 'korte' Evoque later deze maand in Sjanghai aan het publiek voorstelt. Hoewel de verlengde Evoque ook op Europese bodem in testkostuum is gesnapt, durven we nog niet met zekerheid te zeggen of hij hier ook daadwerkelijk op de markt komt.