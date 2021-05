Range Rover Evoque als Evoque HST en Bronze Collection

De Range Rover Evoque P300 HST is onderhuids ‘gewoon’ een P300, wat betekent dat er een 300 pk sterke tweeliter viercilinder onder de kap ligt. Deze versie, niet te verwarren met de plug-in hybride P300e, wordt bij de HST-versie echter extra sportief aangekleed. De uitvoering is gebaseerd op de R-Dynamic S en is nog sportiever aangekleed dan die al sportieve versie, al moet gezegd worden dat het verre van spectaculair is. De HST krijgt standaard het ook op andere uitvoeringen leverbare Black Pack mee, zodat alle exterieurdetails in zwart zijn uitgevoerd. Dat geldt ook voor het dak en de achterste zijruiten, want privacy glass is eveneens verplicht. Rode remklauwen en 20-inch zwarte wielen maken het plaatje wat Land Rover betreft compleet.

In het interieur treffen we onder meer hemelbekleding en stuurwiel in ‘Suedecloth’ aan. Ook is er generfd leer en een dik Meridian-audiosysteem. Een prijs meldt Land Rover er nog niet bij, maar een ‘normale’ P300 R-Dynamic S kost al minimaal € 89.495.

HST is een naam die sinds 2006 wordt toegepast voor sportief aangeklede Range Rovers, maar tot nu toe alleen op de Range Rover Sport.

Bronze

Als het allemaal niet zo sportief hoeft, is de Bronze Collection wellicht een betere keuze. Deze uitvoering onderscheidt zich – je raadt het nooit – met bronskleurige details. Interessant is dat onder meer het gehele dak in deze tint wordt uitgevoerd. Ook krijgt de auto unieke wielen mee. Opnieuw is leer standaard en wordt het interieur net even anders aangekleed dan bij een reguliere Evoque. Een panoramadak, uitgebreide ledverlichting en een digitale binnenspiegel zijn standaard. De Evoque Bronze Collection is er als D165, D200, P200 en P250, maar ook als voor Nederland erg interessante P300e. Inderdaad: dit is wél die plug-in.