Range Rover Evoque als LWB met lange wielbasis

Land Rover heeft het doek getrokken van een auto waarop je wellicht helemaal niet zat te wachten. Het merk heeft de Range Rover Evoque namelijk uitgerekt en presenteert het resultaat nu als Evoque LWB. De letters 'LWB' staan uiteraard voor Long Wheel Base en dat wijst er op dat de Evoque ook extra centimeters tussen de voor- en achteras heeft.

De hier bekende tweede generatie Evoque is 4,37 meter lang en heeft een wielbasis van 2,68 meter. Zetten we de eerstvolgende Range Rover, de Velar, daarnaast, dan valt op dat die auto met een wagenlengte van 4,8 meter maar liefst 43 centimeter langer is. In China vult Land Rover het gat tussen de Evoque en Velar op met deze Evoque LWB. Die is 4,53 meter lang en heeft een wielbasis van 2,84 meter. Zowel de wielbasis als de wagenlengte is met 16 centimeter vergroot ten opzichte van de hier bekende variant.

Eerlijk is eerlijk, dat er een langere Evoque zou komen, is geen verrassing. De verlengde Range Rover is eerder al in camouflagetrim betrapt en in april dit jaar konden we je definitieve versie al laten zien. Maar er is meer! De Evoque LWB heeft een iets ander voorkomen dan de korte versie. Mogelijk valt de introductie van de LWB-variant samen met een kleine facelift voor de Evoque. Zo heeft dit verlengde model een grotere bovenste grille. De gleuf die voorheen onder de grille zat, is verdwenen. Verder krijgt de Evoque zo te zien een nieuw stuurwiel.

Meer informatie volgt ongetwijfeld spoedig.