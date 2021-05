Quantum verhoogt bod op Lamborghini na afwijzing

Het Zwitserse Quantum Group wil maar wat graag de touwtjes in handen krijgen bij Lamborghini. Het bedrijf verhoogt z'n inzet nadat Audi aangaf dat Lamborghini niet te koop is.

Eerder deze week kwam naar buiten dat het nog jonge en onbekende Quantum Group uit Zwitserland de Volkswagen Groep € 7,5 miljard biedt voor overname van Lamborghini. Ongeacht of het bod wel of niet realistisch werd geacht, gaf Audi niet lang daarna aan dat Lamborghini niet te koop is. Kennelijk is Quantum daar niet door uit het veld geslagen. Rea Starke, de man achter het bedrijf, legt nu aan Reuters uit dat de inzet verhoogd wordt.

Stark stelt dat het nu bovenop de €7,5 miljard nog eens '1 of 2 miljard euro' wil uittrekken. Dat zou dan ten goede moeten komen aan investeringen in Lamborghini en baangaranties voor de medewerkers van het Italiaanse merk. "De reactie van Volkswagen en Audi was duidelijk, die respecteren we. Als er toch ruimte is om te onderhandelen, zijn we voorbereid," aldus Stark, die ondanks het respecteren van Audi's reactie dus de handdoek nog niet in de ring wil gooien.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Volkswagen Groep nu ineens wel overstag gaat. Wellicht zit er voor Quantum echter wel iets in het vat in de vorm van een belang in Lamborghini. Wat Quantum met Lamborghini wil, is niet duidelijk. Mogelijk spelen toekomstplannen van Piëch Automotive mee. Dat richtte Rea Stark namelijk op samen met Ferdinand Piëch's zoon Toni. Dat jonge bedrijf wist onder meer voormalig Volkswagen-CEO Matthias Müller al aan te trekken voor een topfunctie binnen Piëch Automotive en waarschijnlijk is vanwege wijlen Piëch senior het lijntje naar Volkswagen ook nog vrij kort.