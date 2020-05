Qineng GEV 1: compact én elektrisch

Qineng Automobile is een nieuwe autofabrikant die in maart vorig jaar is ontstaan uit een samenwerking tussen de Chengdu City Investment Management Group en Xinte Automobile, een van de vele submerken van de Chinese gigant FAW dat zich volledig richt op de productie van elektrische auto's. De eerstgeborene van Qinent is deze GEV 1. Hoewel het model voor ons helemaal nieuw is, is het in feite het zustermodel van de in 2018 geïntroduceerde DEV 1 van partner Xinte.

De Qineng GEV 1 meet 3,75 meter in de lengte, is 1,66 meter breed en 1,55 meter hoog. De afstand tussen de voor- en achteras bedraagt 2,42 meter. Met die afmetingen is de GEV 1 pak 'm beet 45 centimeter korter dan de Crossland X van Opel, een auto waar de basisvorm van deze elektrische nieuwkomer wel iets van wegheeft. De GEV 1 wordt aangedreven door een 75 pk en 170 Nm sterke elektromotor die zijn krachten naar de voorwielen stuurt. Het accupakket heeft een capaciteit van 35 kWh, volgens Qineng voldoende voor een volgens de NEDC-cyclus vastgestelde actieradius van 305 kilometer. Via een snellader is een leeg accupakket in 40 minuten tot 80 procent van zijn kunnen op te laden.

De GEV 1 lijkt overigens behoorlijk goed in zijn spullen te zitten. Zo heeft de hatchback niet alleen een 10 inch groot aan het infotainmentsysteem gekoppeld display, maar ook een 7-inch digitaal instrumentarium achter het stuur. Het infotainmentsysteem laat zich onder meer met spraak bedienen en de klimaatregeling is via een telefoonapplicatie op afstand in te stellen. De vanafprijs ligt in China op omgerekend zo'n €19.300. Na subsidie, de Chinese overheid heeft het geleidelijk afbouwen en afschaffen van subsidies voor EV's met twee jaar uitgesteld tot eind 2022, mag de GEV 1 echter mee voor slechts €9.400 ...