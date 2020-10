Prijzen Volkswagen ID4 bekend

Volkswagen maakt de prijzen van de elektrische Volkswagen ID4 bekend. De cross-over verschijnt net als broertje ID3 het eerst in 1st-uitvoeringen. Dit zijn ook de auto's die wellicht nog in 2020 geleverd kunnen worden.

De Volkswagen ID4 verschijnt in eerste instantie als 1st en als 1st Max. Dat betekent dat er één versie minder beschikbaar is dan bij de ID3, want die hatchback is er ook als 1st Plus. Beide introductieversies van de ID4 zijn gebaseerd op de duurste motorversie, de Pro Performance. Dat betekent 204 pk, een 0-100-tijd van 8,5 seconde, een accupakket van 77 kWh en een bereik van 501 km.

De verschillen tussen de 1st en de 1st Max zitten daarmee in de uitrusting. De voorlopig voordeligste ID4, de Volkswagen ID4 1st, kost €47.340. Voor dat bedrag krijg je de ID4 zoals die in onze Eerste Kennismaking-video schitterde. De auto biedt onder meer ledverlichting rondom, 20-inch lichtmetaal, klimaatregeling met twee zones, stoelverwarming en een 10-inch touchscreen op het dashboard. Op veiligheidsgebied biedt deze versie onder meer Lane Assist, parkeersensoren, een achteruitrijcamera en adaptieve cruisecontrol. Ook snuisterijen als een in dertig kleuren instelbare sfeerverlichting zijn standaard, net als de We Connect-App-connectiviteit.

Daarmee lijkt er weinig te wensen over, maar de ID4 Max is toch nog wat verder volgeladen. Zo biedt deze auto uitgebreidere en fraaier ogende ledverlichting met 3d-effect, een (bijna) doorlopende lichtbalk aan de voorzijde en matrix-ledgrootlicht. Bovendien krijgt deze versie nóg grotere wielen (21 inch), een vast glazen panoramadak, een 12-inch touchscreen en een head-updisplay. Ook standaard – en dat ga je wellicht wel missen op de reguliere 1st – is keyless acces, zodat de auto zonder de sleutel aan te raken geopend kan worden. Bovendien biedt de Max een extra zone voor de klimaatregeling, massagestoelen en een handsfree elektrisch bedienbare achterklep. Al die luxe kost wel wat: €56.940.

Uitvoering Prijs Volkswagen ID4 1st €47.340 Volkswagen ID4 1st Max €56.940

Ter vergelijking: de ID3 1st kost €37.990, de ID3 1st Max staat voor €49.490 te boek.

Anders dan we van Volkswagen gewend zijn, zijn er buiten de kleuren geen losse opties meer beschikbaar op de ID4 1st-modellen. Dit vergemakkelijkt het bestelproces, maar natuurlijk ook het productie- en leveringsproces. Het doel is om de ID4 1st nog dit jaar bij klanten af te leveren, wat die klanten dan 8 procent bijtelling over de onderste 45 mille oplevert. Garanties worden op dat vlak niet gegeven. Wel vingen we in de wandelgangen op dat dit op z'n minst voor een deel van de bestellingen moet gaan lukken.

Wie dat allemaal net wat te gortig vindt, zal toch even tot volgend jaar moeten wachten. Dan staan de reguliere uitvoeringen van de ID4 klaar, met een verwachte vanafprijs van rond de €38.000. Wel moet er dan rekening worden gehouden met een kleiner accupakket: de instap-ID4 moet het met zo’n 52 kWh doen.