Prijzen Toyota ProAce City met benzinemotoren bekend

Toyota winkelt voor zijn bestelbussen in het magazijn van Groupe PSA en dat heeft als gevolg dat Toyota niet alleen over de ProAce Compact, ProAce en ProAce Verso (personenversie) beschikt, maar ook de kleine ProAce City in twee lengtematen in de showroom heeft staan. De prijslijst van die aan de Citroën Berlingo, Peugeot Partner en Opel Combo gerelateerde besteller wordt nu uitgebreid met benzinemotoren.

De ProAce City werd al geleverd met 75 pk, 100 pk en 130 pk sterke versies van de 1.5 D-4D-dieselmotor en daar komen nu 110 pk en 130 pk sterke 1.2-benzineblokken bij, die bij Groupe PSA onder het PureTech-label worden geschaard. Over nagenoeg de gehele linie worden de dieselversies zo'n 400 tot 900 euro goedkoper en daarmee staat de korte versie met 1.5 D-4D als Comfort-uitvoering met een laadruimte van 3,3 kubieke meter met ingang van vanaf € 14.195 in de orderboeken. De ProAce City Long, die een laadvermogen van 1.000 kilo heeft in plaats van 650 kilo, kent voortaan een vanafprijs van € 17.995. Let wel, de ProAce City Long heeft dan direct een 100 pk sterke diesel onder de kap.

Hét nieuws is de komst van 100 pk en 130 pk sterke benzinemotoren. De korte ProAce City kost met de 110 pk sterke 1.2 Turbo-benzinemotor onder de kap minimaal € 13.395. Voor dat geld krijg je de Comfort-uitvoering. Schakelen gaat met deze benzinemotor in alle gevallen met een handbak. De ProAce City met 130 pk sterke 1.2 is altijd gekoppeld aan een automaat. De korte versie, uitgevoerd als Professional, kost minimaal € 19.595. De ProAce City Long kost met deze 130 pk sterke benzinemotor minimaal € 17.995. Deze is in dat geval uitgevoerd als Cool Comfort. Alle genoemde prijzen zijn de nettoprijzen exclusief btw. Op termijn volgt nog een volledig elektrische versie van de ProAce City en ook de grotere ProAce wordt in een later stadium aan de stekker gehangen.