Prijzen Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Smart Hybrid bekend

De Swift Sport was eerder dit jaar het eerste model van Suzuki dat beschikbaar kwam met de nieuwe 1.4 Boosterjet Smart Hybrid, een 129 pk en 235 Nm sterke 1.4 die gekoppeld is aan een 48V-systeem met een 14 pk sterke starter-generator. De machine, die de 140 pk en 230 Nm sterke 1.4 Boosterjet vervangt, komt ook in de Vitara te liggen. AutoWeek heeft als eerste de prijzen.

De Vitara 1.4 Boosterjet Smart Hybrid heeft een vanafprijs van €24.499. Dat is fors minder dan de €27.899 waarvoor de vorige 1.4 Boosterjet in de orderboeken stond. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de 1.4 vanaf heden ook in basisuitvoering Comfort te krijgen. Voorheen ving de prijslijst immers aan met de hoger gepositioneerde Select. De 1.4 Boosterjet Smart Hybrid is er ook nu als Select, en kost in die smaak €25.999. Ook die prijs ligt lager dan voorheen. Dat heeft de Vitara te danken aan de lagere CO2-uitstoot en de daarmee gepaard gaande lagere bpm. Hoger op de ladder staat de Style-uitvoering, een versie die in combinatie met de nieuwe mild-hybrid 1.4 vanaf €28.499 van eigenaar wisselt. De Select en Style zijn er vervolgens ook met AllGrip-aandrijving en kosten respectievelijk €28.999 en €31.499. De mogelijkheid om de 1.4 met automaat te krijgen, komt te vervallen. Bovenstaande prijzen gelden voor de handgeschakelde versies. Versies met automaat volgen mogelijk in een later stadium.

De Vitara met de nieuwe 1.4 Boosterjet Smart Hybrid is goedkoper dan voorheen, maar zit daarnaast ook beter in zijn spullen. Zo beschikt instapper Comfort standaard voortaan onder meer over adaptieve cruisecontrol, ledkoplampen, automatische ruitenwissers en een DAB+-radio. Daarnaast behoort Suzuki's Safety System Pro voortaan tot de standaarduitrusting van alle mild-hybrid versies. In dat pakket zit een groot aantal passieve en actieve veiligheidssystemen, waaronder dodehoekdetectie, Lane Departure Warning, verkeersbordherkenning en Rear Cross Traffic Alert. Het AllGrip-systeem is optioneel.

De Vitara 1.4 Boosterjet Smart Hybrid is per 1 juli te bestellen.