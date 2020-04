Suzuki opent orderboeken voor mild-hybrid Swift Sport

Suzuki werkte de afgelopen tijd aan een nieuwe versie van de 1.4 Boosterjet-benzinemotor, die is uitgerust met een mild-hybridsysteem dat functioneert op 48V boordspanning. Dat blok is er nu helemaal klaar voor en vindt zijn weg naar de Suzuki Swift Sport. De sportiefste versie van de Swift verruilt de huidige 1.4 voor deze nieuwe variant en beschikt voortaan over een vermogen van 129 pk, met daarbij de ondersteuning van de 10 kW (14 pk) sterke startmotor. Zoals we al eerder konden melden is het maximumkoppel iets toegenomen naar 235 Nm en voortaan bij een lager toerental beschikbaar.

Al met al moet het zorgen voor vergelijkbare prestaties als de Swift Sport met de 'oude' 1.4, tegen een lagere CO2-uitstoot en tot 15 procent minder brandstofverbruik. Aan de pomp moet het grootste kostenvoordeel blijken, want de vanafprijs is ongewijzigd; € 25.399. Daarvoor krijg je overigens wel een wat uitgebreidere standaarduitrusting; veiligheidssystemen als Lane Departure Warning, remondersteuning, verkeersbordherkenning en parkeersensoren achter zijn nu standaard. Ook is er voortaan keuze uit meerdere metallic lakkleuren zonder meerprijs. De Swift Sport is per direct te bestellen en staat volgens de Nederlandse importeur vanaf begin mei bij de dealer.