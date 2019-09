Prijzen Mercedes-AMG A45(S) 4Matic+ bekend

Medio dit jaar lanceerde Mercedes-Benz de langverwachte topversies van zowel de A- als CLA-klasse. Deze volwaardige AMG-varianten komen een plek boven de 306 pk sterke 35 AMG-versies te staan. AutoWeek is de prijslijsten ingedoken en kan als eerste melden wat de A45 4Matic+ en A45S 4Matic+ minimaal gaan kosten.

Welnu, de Mercedes-AMG A45 4Matic+ heeft een vanafprijs van € 90.750. Voor de A45S vraagt het merk € 96.514. Daarmee is de 'reguliere' 387 pk sterke A45 ruim 23 mille duurder dan de 306 pk sterke A35-variant. De A45S is met zijn 421 pk sterke 2.0 onder de kap overigens nóg krachtiger.

In alle nieuwe AMG 45-versies is de geblazen krachtcentrale gekoppeld aan een AMG Speedshift 8-automaat met dubbele koppeling, die het vermogen via 4Matic-aandrijving over alle vier de wielen verdeelt. De A45 is in staat om in vier tellen naar een snelheid van 100 km/h te schieten. Zijn topsnelheid ligt op 250 km/h. De A45S sprint in 3,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Met het optionele AMG Driver's Package is ook de topsnelheid van de reguliere 45-versies te verhogen tot 270 km/h. Standaard beschikken de AMG's over een Race Start-functie waarmee vanuit stilstand maximaal kan worden geaccelereerd. Natuurlijk valt er ook in de standen Comfort en Eco te rijden. Uiteraard onderscheiden de versies zich verder van hun reguliere broeders met hun extra dik aangezette voorkomen en technische aanpassingen.

Wat de gelijktijdig gepresenteerde CLA AMG 45 (S) 4Matic+ moet gaan opbrengen, is nog niet bekend. De A-klasse Limousine komt niet als 45-versie beschikbaar.