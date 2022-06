Prijzen elektrische Renault Master E-Tech Electric bekend

Renault hield eerder dit jaar de elektrische Master eens goed tegen het licht. Dat resulteerde onder meer in de komst van een groter accupakket en een nieuwe naam: Master E-Tech Electric. De volledig elektrische grote bestelbus komt dankzij een 53 kWh in plaats van 33 kWh groot accupakket nu 200 km ver volgens de WLTP-cyclus. Voorheen was dat 107 km. Een flinke verbetering dus. Het vermogen van 76 pk blijft gehandhaafd, wel kun je de Master E-Tech Electric voortaan optioneel met 22 kW DC-boordlader bijladen, in plaats van met de standaard 7,4 kW 1-fase-boordlader.

Hoewel de Master E-Tech Electric dus meer in petto heeft dan toen het nog de Master Z.E. was, ligt de prijs niet hoger. Sterker zelfs, Renault zette de Master Z.E. in 2020 voor minimaal €63.500 op de bestellijst, de minimale prijs voor de Master E-Tech Electric bedraagt €57.560. Let wel, dit is exclusief btw. Voor dat geld krijg je de Master E-Tech Electric als gesloten bestelbus als ruim 5,07 m en bijna 2,31 m hoge L1H1. Vanaf €62.460 is de Master E-Tech Electric er als chassis-cabine of platform-cabine. Er komen in totaal drie lengte- en drie hoogtevarianten, met laadvermogens van 3.100, 3.500 en later ook 3.800 kg. Bij de gesloten bestelversie is de minimale laadruimte 8 kubieke meter en maximaal 15 kubieke meter. Begin augustus wordt de Renault Master E-Tech Electric bij de dealer verwacht.