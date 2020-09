Prijzen Citroën ë-Jumpy Combi en ë-Spacetourer bekend

Even een snelle herhaling voor wie het bestelwagengamma van Citroën niet helemaal helder is. Onderaan de ranglijst staat de Berlingo Van, een besteller waar in de vorm van de reguliere Berlingo ook een personenversie van is. Daarboven staan de Jumpy en de Jumper. Bestelversie Jumpy is als Jumpy Combi leverbaar in een op personenvervoer gerichte variant. Daarnaast levert Citroën de Spacetourer, tevens een personenversie van de Jumpy, maar dan een hoogwaardiger afgewerkte en beter uitgeruste variant die je in feite moet zien als Citroëns versie van de Opel Zafira Life. Net als van de bestelversies van de Jumpy zijn er ook elektrische versies van de Jumpy Combi en Spacetourer, de ë-Jumpy Combi en ë-Spacetourer. Van die nieuwe elektrische ruimtereuzen zijn nu de prijzen bekend.

De vanafprijs van de ë-Spacetourer is vastgesteld op €53.155. Voor dat bedrag krijg je de kortste versie van de 'luxueuze' personenbus die Citroën in Nederland levert, de 4,95 meter lange M. Voor die ruime 53 mille ligt er een 50 kWh groot accupakket in de bodem, goed voor een actieradius van 230 kilometer. De versie met het 75 kWh grote pakket komt tot 330 kilometer ver op een lading. Die 75 kWh-versie is al te bestellen, maar wordt pas begin volgend jaar geleverd. Zowel de 50 kWh- als de 75 kWh-versies hebben een 136 pk sterke elektromotor op de vooras. De ë-Spacetourer is naast als M ook als 5,3 meter lange XL te krijgen, de eenvoudigere maar met dezelfde aandrijflijnen beschikbare ë-Jumpy Combi is er in de maten XS, M en XL, al is de XS alleen met het kleinste accupakket beschikbaar. Citroën levert beide lengtevarianten van de ë-Spacetourer als Business en Business Lounge.

Prijzen ë-SpaceTourer

Lengtemaat en uitvoering Accu Vanafprijs Business M 50 kWh € 53.155 Business XL 50 kWh € 55.155 Business Lounge M 50 kWh € 69.255 Business Lounge XL 50 kWh € 71.255 Business M 75 kWh € 62.155 Business XL 75 kWh € 64.155 Business Lounge M 75 kWh € 78.255 Business Lounge XL 75 kWh € 80.255

Prijzen ë-Jumpy Combi