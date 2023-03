Prijsverschil Euro 98 en Euro 95 steeds groter

Euro 98 (E5) is aan de pomp duurder dan Euro 95 (E10), maar het prijsverschil tussen de twee soorten benzine wordt steeds groter. Dat is al helemaal slecht nieuws voor wie Euro 98 tankt omdat de motor in zijn of haar auto niet tegen Euro 95 kan.

Dat Euro 98 (E5) steeds duurder wordt dan Euro 95 (E10), komt volgens experts doordat olieraffinaderijen in Europa en de Verenigde Staten moeite hebben om voldoende geschikte grondstoffen te vinden om de hoogwaardige benzine te maken. Adviesbureau Energy Aspects zegt tegen ANP dat de energiecrisis die door de inval van Oekraïne door Rusland is veroorzaakt daaraan ten grondslag ligt. Er komt geen Russische ruwe olie meer binnen. Ook zouden strengere Amerikaanse milieuregels en een te kleine raffinagecapaciteit een rol spelen.

Volgens consumentencollectief United Consumers bedraagt de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter Euro 98 (E10) nu €2,09. De GLA van een liter Euro 95 (E10) bedraagt op moment van schrijven €1,93. Het verschil tussen de GLA van Euro 95 en Euro 98 bedraagt dus €0,16 per liter. Enkele jaren geleden lagen de prijzen van deze brandstoffen dichter bij elkaar. Let wel: het kan zeer goed dat je lokaal pompstations vindt waar je minder dan de in dit artikel genoemde literprijzen betaalt. Veelal geldt de GLA alleen op hoofdpunten langs de snelweg.

Paul van Sems van United Consumers zegt tegen ANP dat Euro 98 duurder is doordat het relatief minder wordt verkocht omdat eigenaren van "klassieke auto's" over het algemeen minder kilometers rijden. In de praktijk tanken lang niet alleen eigenaren van klassiekers Euro 98. Over het algemeen geldt als vuistregel dat auto's van 2000 of ouder beter op jacht kunnen gaan naar E5, dit omdat E10 mogelijk schade kan veroorzaken aan slangen en afdichtingen. Ethanol lost weekmakers in rubber op, waardoor het te hard en poreus wordt. In modernere auto's worden andere rubbers gebruikt die wel of beter bestand zijn tegen ethanol. Op website www.e10check.nl kun je nagaan of jouw auto met E10 overweg kan. Wie écht zekerheid wil, doet er nog beter aan zelf navraag te doen bij zijn of haar garage.