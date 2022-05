Prijsverschil Duitse benzine na accijnsverlaging valt mogelijk tegen

Woensdag voert Duitsland een accijnsverlaging van maar liefst 35 cent per liter door op benzine. De benzineprijzen zijn in aanloop daarnaartoe echter gestegen in Duitsland. Het voordeel van tanken over de grens wordt dus mogelijk minder groot dan verwacht.

Veel Duitse pomphouders verwachten grote drukte door Nederlandse automobilisten, want Duitsland verlaagt woensdag de accijns op benzine met 35 cent en die op diesel met 17 cent. Doordat Duitsland sowieso al goedkoper is aan de pomp, verwachten Nederlanders 50 cent per liter goedkoper uit te zijn dan in ons land. Sommige Duitse pomphouders temperen die verwachting, blijkt maandag uit een rondgang van NU.nl langs tankstations aan de Duitse kant van de grens. "Twee weken geleden was de prijs hier nog €2, maar de prijzen stijgen snel. Hier kost het nu al €2,30", zegt een pomphoudster in het Duitse Gronau vlak bij Enschede. "Als woensdag de prijs zakt, staat die weer op het niveau van twee weken geleden. Dan loont het nauwelijks om de grens over te komen. Ik verwacht dan ook geen grote files."

Inmiddels groeit het wantrouwen jegens de grote oliemaatschappijen in Duitsland, die een slaatje zouden willen slaan uit de prijsverlagingen en alvast hun prijzen flink opschroeven. Duitse media berichten maandag dat de prijzen "door het dak gaan", een stijging van tussen de 6,5 en 9,5 procent in enkele weken. De prijzen in België blijven duidelijk lager, aldus Duitse media.

Het is volgens sommige pomphouders ook nog niet zeker dat de prijzen direct op woensdag al dalen. Sommige merken maken mogelijk eerst de voorraad op tegen de oude prijzen. "Het kan ook 2 juni zijn, we weten het niet", zegt een pomphouder in Kaldenkirchen, vlak over de grens bij Venlo. "Dat hangt af van de beslissing die de grote oliemaatschappijen centraal nemen."

De gemiddelde benzineprijs (voor E10) in Duitsland was op zondag volgens Clever-tanken.de nog zo'n €2,12. Met een verlaging van 35 cent zou je op basis van die prijs uitkomen op €1,77 per liter. In Nederland stond de gemiddelde adviesprijs van E10 volgens United Consumers zondag op €2,39, al kun je lokaal ook zomaar 10 cent per liter minder kwijt zijn. Hoe dan ook is dat nog steeds een aanzienlijk prijsverschil van inderdaad zo'n 50 cent per liter, uiteraard wel sterk afhankelijk van waar je tankt.