Prijskaartjes voor BMW X5 én X6 xDrive40d

Eerder dit jaar presenteerde BMW een nieuwe dieselversie voor de X5 en de X6: de xDrive40d. Deze 3,0-liter grote zescilinder diesel vult het gat op dat zich tussen de 265 pk sterke xDrive30d en de 400 pk sterke M50d bevindt. AutoWeek heeft de prijzen.

De X5 kost als xDrive40d minstens € 100.563, terwijl je voor de X6 minimaal € 106.409 moet aftikken. Voor die bedragen kom je te beschikken over een SUV met een 340 pk en 700 Nm sterke 3.0 dieselmotor, een zespitter die zijn vermogen via een achttraps automaat over alle vier de wielen verdeelt. De machine is gekoppeld aan een 48 volt starter-generator, en dat maakt het uiteraard tot een mild-hybrid. De starter-generator is in staat om 11 pk extra kracht te leveren en heeft onder meer tot gevolg dat de twee X-modellen onder bepaalde omstandigheden kunnen 'zeilen' met een uitgeschakelde verbrandingsmotor.

Zowel de X5 als de X6 schieten met hun nieuwe dieselmotor in in 5,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Het gemiddeld verbruik van de X5 xDrive40d ligt, afhankelijk van de gekozen uitvoering, op 5,9-6,4 l/100 km. De X6 is met zijn nieuwe dieselmotor marginaal zuiniger en verbruikt 5,8-6,2 l/100 km. Bestellen kan per direct.