Prijs Volkswagen Golf R bekend

De voorlopige koning van het Golf-gamma heeft een prijs. De 320 pk sterke Volkswagen Golf R kost net iets meer dan 65 mille en is per direct te bestellen. De eerste exemplaren worden in juli geleverd.

Volkswagen stelde inovember vorig jaar de R-versie van de actuele Golf voor. Die nieuwe Golf R heeft een 320 pk en 420 Nm sterke 2.0 TSI onder de kap, die zijn krachten via een zeventraps DSG-automaat over alle vier de wielen verdeelt. Een primeur: de nieuwe topper van het Golf-gamma is uitgerust met een elektronisch afgeregeld sperdifferentieel. Daarnaast wordt het koppel via Torque Vectoring in bochten zo efficiënt mogelijk over de wielen verdeeld voor optimale grip.

De vanafprijs bedraagt € 65.490. Een aardige smak geld voor een Golf, maar daar krijg je wel een hot hatch voor terug die in 4,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h knalt. De topsnelheid is afgeregeld op 250 km/h, maar wie het optioneel R-Performance-pakket bestelt, krijgt een Golf R die pas bij 270 km/h stopt met versnellen. De Volkswagen is leverbaar in de kleuren Pure White, Lapiz Blue en Deep Black en heeft altijd led-koplampen, uitbundig spoilerwerk, 18-inch lichtmetaal en donker getinte ramen achter. Onderaan de achterzijde hangen uiteraard de R-kenmerkende vier knalpijpen. Het interieur is onder meer aangekleed met sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en een met leer bekleed stuurwiel met erachter schakelflippers. Het digitale instumentarium Digital Cockpit Pro is standaard.

Het R Performance-pakket heeft een meerprijs van € 3.444 en levert de Golf R niet alleen een hogere topsnelheid op, maar ook een Driftmodus, 19-inch Estoril-wielen en een andere dakspoiler. Ook staat een titanium uitlaatsysteem van Akrapoviç op de bestellijst. Voor dat uitlaatsysteem vraagt Volkswagen € 2.846. Een volledig nappalederen interieur kost nog eens € 2.624 extra.

Of de nieuwe 'R' altijd de koning van het Golf-gamma blijft, is de vraag. Er zijn namelijk aanwijzingen dat Volkswagen met een extra potente Golf R komt, een 334 pk sterke versie die dus nog een stapje hoger komt te staan. Ook de Golf Variant komt nog in R-trim op de markt.