Nieuwe Volkswagen Golf R breekt los!

Volkswagen heeft het doek van de ultieme Golf getrokken: de gloednieuwe Golf R! Die is op meerdere fronten weer net even een stap extremer dan z'n voorganger.

Highlights:

320 pk sterke 2.0 TSI

Zeventraps DSG-automaat

Torque Vectoring

Vierwielaandrijving

Na de Volkswagen Golf GTE, GTD, GTI en GTI Clubsport was het wachten op de crème de la crème onder de sportieve Golfs; de R. Het wachten is beloond. De splinternieuw Golf R is er klaar voor om in hot hatchland huis te gaan houden. En wat dat betreft komt de meest potente Golf goed beslagen ten ijs. Sterker zelfs; hij is krachtiger dan de nieuwe Audi S3. Hoewel-ie net als z'n broer uit Ingolstadt weer een doorontwikkelde 2.0 TSI onder de kap heeft, is die krachtbron in de Golf R goed voor 320 pk en 420 Nm. Dezelfde cijfers als de Arteon R in de schaal legt. Bedenk je dan dat de Golf R een forse klap lichter is dan die Arteon en je weet dat het ongetwijfeld weer een feestje moet zijn om ermee op pad te gaan.

Golf op z'n scherpst

Het vermogen wordt via een zeventraps DSG-automaat naar alle vier de wielen gedirigeerd, want een Golf R zonder 4Motion-aandrijving kan uiteraard niet. De DSG moet volgens Volkswagen nog sneller oppakken dan voorheen en de schakeltijden verder terugbrengen. Daarbij wordt het volle vermogen ook sneller aangesproken aangesproken dan voorheen. Al bij pakweg 2.000 toeren levert de geblazen 2,0-liter benzinemotor z'n maximale koppel. Dat wordt via een elektronisch afgeregeld sperdifferentieel over de wielen verdeeld. Daarbij beschikt de nieuwe Golf R ook over Torque Vectoring, waarmee de aandrijving per wiel afhankelijk extra aangepast als je de bocht om gaat. Dat moet uiteraard voor optimale grip zorgen.

Hoewel Volkswagen op het moment van schrijven nog niet uit de doeken heeft gedaan hoe snel de nieuwe Golf vanuit stilstand naar 100 km/h schiet, rekenen we erop dat dit voortaan in minder dan 5 seconden achter de rug is. Al wel bekend is dat de topsnelheid gewoonlijk begrensd is op 250 km/h. Met het optionele Performance Pack gaat dat omhoog naar 270 km/h. Al met al is het volgens Volkswagen goed voor een opvallend snellere rondetijd over de Nürburgring-Nordschleife. Daar zegt het de Golf R in 7:53 overheen gejaagd te hebben. De Golf 7 R had daar 8:10 voor nodig.

Extra dik

Geen Golf R zonder het nodige uiterlijke vertoon, uiteraard. Allereerst valt de forse uitsparing in de voorbumper voor luchttoevoer naar de motor op. Over bijna de hele breedte van de neus zuigt de Golf R rijwind naar binnen. Aan de achterkant springt vooral de stevige achterspoiler in het oog en de al net zo weinig subtiele glanzend zwarte diffuser onderaan de uitgebouwde achterbumper. Net als bij de vorige Golf R zorgen vier stevige ronde stortkokers voor de afvoer van de uitlaatgassen. Wie bijbetaalt, krijgt een uitlaatsysteem van titanium, ontwikkeld door Akrapovič. De Golf R staat verder 20 mm lager boven de grond dan een reguliere Golf en troont op nieuwe minimaal 18-inch metende lichtmetalen wielen. Als die niet groot genoeg zijn, levert Volkswagen voor een meerprijs ook graag 19-inch exemplaren. De forse geperforeerde remschijven en blauwe remklauwen zijn hoe dan ook niet te missen. De camber van de wielen, hoe schuin ze staan ten opzichte van de auto, is ook een stuk negatiever dan normaal (1 graad en 20 min.). Dat moet natuurlijk de grip nog weer extra ten goede komen.

In het interieur wordt je er ook veelvuldig aan herinnerd dat je een Golf R onder je gat hebt. De blauwe R-kleur keert terug in de diverse stiksels en accenten, maar ook in het digitale instrumentarium. Extra sportieve stoelen met het R-logo in de hoofdsteun moeten je voldoende houvast bieden bij het stevige bochtenwerk. Een koolstofvezel print op de sierlijst op het dashboard en blauwe interieurverlichting maken het plaatje af.

Ook de nieuwe Volkswagen Golf Variant komt ongetwijfeld weer als R, al is dat nog even wachten. De opper-Golf is nu in ieder geval alvast een feit.