Krachtigere Volkswagen Golf R op komst?

De onthulling van de Volkswagen Golf R ligt inmiddels drie maanden achter ons. De sportieve topversie wordt inmiddels op diverse plekken al aan de tand gevoeld, waaronder in het Verenigd Koninkrijk. Daar kreeg Youtuber en Volkswagen-fan Volkswizard bij een test van een Golf GTI een handleiding van de Golf in handen. Die spitte hij in al zijn enthousiasme helemaal door en bij de lijst motoriseringen trof hij iets bijzonders aan. Onder de bekende 320 pk sterke 2.0 TSI, die uiteraard voor de Golf R is, stond nog een krachtbron met omgerekend bijna 334 pk vermogen. 14 pk meer dus. Het maximumkoppel is met 420 Nm wel gelijk aan dat van de Golf R.

Zoals hierboven te zien is, staat er niets over het type waarin dit blok wordt geleverd. Logischerwijs gaat het om een extra snelle versie van de Golf R. Er gaan al langer geruchten over een ‘Golf R Plus’, die volgens sommigen zelfs 400 pk tot zijn beschikking zou krijgen. Zo’n feest lijkt het niet te worden, maar wellicht is dit dan toch een levensteken van een Golf R Plus. De reguliere Golf R is er pas net, dus waarschijnlijk duurt het nog wel even voordat de extra rappe uitvoering het groene licht krijgt in Wolfsburg. Mogelijk gaat het ook nog om een gelimiteerde oplage. We wachten in spanning af.