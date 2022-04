Prijs Toyota GR86 bekend

De tijd vliegt, want het is alweer een jaar geleden dat Toyota de GR86 presenteerde. De opvolger van de GT86, die in grote lijnen ook nog behoorlijk op de GT86 lijkt, ligt op verschillende fronten net even op een wat hoger niveau. Zo zit er een grotere motor in, een 2.4 boxer in plaats van een 2.0, die met zijn 235 pk ook 35 pk sterker is. Daarmee schiet de GR86 in 6,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h, terwijl de GT86 daar 7,4 seconden voor nodig had. Toyota zegt dat de carrosserie van de GR86 bovendien stijver is, waardoor hij in de bochten ook beter zijn mannetje zou staan. Verder blijft het 'ouderwetse' plezier behouden, want ook de GR86 is achterwielaangedreven en laat zich in principe met de hand schakelen. Een zestraps automaat is ook leverbaar. De Nederlandse vanafprijs van de GR86 lijkt ook op die van zijn voorganger. Voor minstens €58.995 krijg je de sleutels in handen. Net iets meer dan €1.000 boven de laatste vanafprijs van de GT86.

In dat geval krijg je standaard zaken als stoelverwarming, 17-inch lichtmetaal, ledverlichting, cruisecontrol en een 8-inch infotainmentscherm dat overweg kan met Apple CarPlay en Android Auto. Die basisversie draagt de naam 'Pure'. De tweede uitvoering die leverbaar wordt, heet Premium. Die kost minstens €62.495. Dan staat de GR86 op 18-inch lichtmetalen wielen, heeft hij met leer en suède beklede sportstoelen en dodehoeksensoren. Ook is uitsluitend bij de GR86 Premium de zestraps automaat leverbaar, met een meerprijs van €1.500. Met zijn prijs zit de GR86 niet heel ver af van de 258 pk sterke Supra met viercilinder turbo. Die staat namelijk vanaf €65.995 op de prijslijst.

Toyota Nederland geeft aan dat de GR86 hier slechts twee jaar leverbaar is en dat vanaf de tweede helft van dit jaar de eerste exemplaren bij de dealer staan.