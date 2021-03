Prijs Mazda CX-5 met 184 pk sterke dieselmotor bekend

Mazda voerde in november vorig jaar een modeljaarupdate door op de CX-5, een moment waarbij de SUV onder meer een Sportive-uitvoering kreeg. Maar er was meer. Zo maakte Mazda bekend dat de 150 pk sterke SkyActiv-D 150-dieselmotor zou plaatsmaken voor de 184 pk sterke SkyActiv-D 184. Die CX-5 met dieselmotor heeft nu een Nederlandse prijs gekregen.

Mazda vraagt minimaal € 45.190 voor de CX-5 Skyactiv-D 184. Dat bedrag is voor de naamloze basisuitvoering met een handgeschakelde zesbak en voorwielaandrijving. De CX-5 is met deze dieselmotor ook leverbaar met automaat. In dat geval kun je kiezen uit zowel voor- als vierwielaandrijving. Met zestraps automaat kost de de CX-5 SkyActiv-D 184 minimaal € 51.090. Voor de versie met vierwielaandrijving ben je minimaal € 62.140 kwijt. Let wel, het betreft dan de Luxury-uitvoering. Alle voorwielaangedreven diesels met handbak en automaat zijn leverbaar in de uitrustingsniveaus Comfort, Luxury en Signature.

De CX-5 met de 184 pk en 445 Nm sterke 2.2 zelfontsteker sprint met handbak en voorwielaandrijving in 9,2 tellen naar de 100 km/h. De topsnelheid ligt op 214 km/h. Het gemiddeld verbruik is vastgesteld op 5,6 l/100 km. Kies je voor voorwielaandrijving en de automaat, dan is hij met een 0-100-tijd van 9,3 seconden en een topsnelheid van 210 km/h marginaal minder rap. Deze variant noteert een gemiddeld verbruik van 6,1 l/100 km. De vierwielaangedreven uitvoering met automaat sprint in 9,6 tellen naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 208 km/h. Het gemiddeld verbruik bedraagt in dat geval 6,6 l/100 km.

CX-3 en CX-30

In navolging van de CX-5 en de 3 krijgen nu ook de CX-3 en de CX-30 een Sportive-uitvoering. De CX-3 Sportive is gebaseerd op de naamloze basisversie, maar krijgt onder meer 18-inch lichtmetaal, parkeersensoren achter, stoelverwarming, privacy glass, een licht- en regensensor en Apple CarPlay-ondersteuning als extraatjes. De CX-3 Sportive is alleen verkrijgbaar in combinatie met de 121 pk sterke SkyActiv-G benzinemotor met handbak en voorwielaandrijving. Zijn prijs bedraagt € 26.990.

Zoals gezegd krijgt ook de CX-30 de Sportive-uitvoering. Ook in dit geval is de Sportive met één motor te combineren: de E-SkyActiv-X van 186 pk. Wel kun je kiezen uit een handgeschakelde zesbak en een zestraps automaat. De versie met handbak kost € 35.490 terwijl de CX-30 E-SkyActiv-X 186 Sportive met automaat € 37.990 moet opbrengen. De uitrusting is gebaseerd op die van de CX-30 in Comfort-trim, aangevuld met 18-inch lichtmetaal, adaptieve led-koplampen, ledverlichting achter, privacy glass, zwarte afwerking op de B- en C-stijlen, een elektrisch bedienbare achterklep, een uitgebreid audiosysteem van Bose en een fraai afgewerkt interieur.

Bestellen kan per direct.