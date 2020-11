Vernieuwingsronde voor Mazda CX-5

Mazda vergroot de keuze wat motor- en bakcombinaties betreft. Wie de 165 pk sterke SkyActiv-G basismotor in combinatie met een zestraps automaat wilde, was direct aangewezen op een van de hoger gepositioneerde uitvoeringen. Vanaf nu is ook de naamloze basisuitvoering van de CX-5 met die benzinemotor verkrijgbaar met de automatische versnellingsbak. Mazda heeft verder de CO2-uitstoot van de 165 pk benzinemotor in combinatie met de automaat omlaag weten te krijgen. De vanafprijs van de CX-5 SkyActiv-G 165 bedraagt met handbak € 35.990. De automaat wisselt vanaf € 38.990 van eigenaar. De benzinemotor van 165 pk is er ook met vierwielaandrijving. In dat geval heb je altijd een automaat. De vanafprijs voor de hoog gepositioneerde Luxury Edition ligt op € 51.540.

Meer nieuws? Zeker. De krachtigere benzinemotor, de immer aan de zestraps automaat gekoppelde 194 pk sterke SkyActiv-G 2.5, was voorheen alleen in de hogere uitrustingsniveaus Luxury en Signature te krijgen. Deze benzinemotor is nu ook leverbaar in naamloze basistrim en als Comfort. De vanafprijs van de CX-5 met 194 pk sterke SkyActiv-G 2.5 met automaat ligt op € 42.590. Deze SkyActiv-G 194 is er net als de 165-versie ook met vierwielaandrijving. Ook dan heb je dan een automaat en moet je het minimaal met de € 55.540 kostende Luxury-uitvoering doen.

Ook voor de Nederlandse dieselrijders is er nieuws. Hoewel de 150 pk sterke SkyActiv-D 150 verdwijnt, keert de SkyActiv-D 184 met 184 pk terug. De CX-5 met deze 445 Nm sterke 2,2-liter dieselmotor is naar keuze met handbak of met automaat te bestellen. Kies je voor de automaat, dan kun je ook kiezen voor vierwielaandrijving. De CX-5 SkyActiv-D 184 komt echter pas in maart volgend jaar naar ons land. Prijzen worden later vrijgegeven.

Uitrusting

Mazda past verder de standaarduitrusting van de CX-5 aan. Elke uitvoering heeft voortaan DAB+ en ook een inbraakalarm is voortaan standaard. Wie de Comfort-uitvoering kiest, krijgt voortaan een display met een diameter van 10,25 in plaats van 8-inch op de middenconsole. Het systeem heeft dezelfde interface als de systemen in de jongere Mazda 3 en CX-30. Apple CarPlay is standaard. Ook de Luxury en Signature profiteren van de komst van het nieuwe systeem. Nieuw is de Sportive-uitvoering die tussen de Comfort en Luxury in komt te zitten. Deze versie heeft de standaarduirusting van de Luxury, maar krijgt in plaats van een in zwart leer uitgevoerd interieur een binnenste dat met rood leer en kunstsuède is versierd. De Sportive is vanbuiten en vanbinnen aangekleed met zwarte details. Denk aan zwart 19-inch lichtmetaal, zwarte spiegelkappen en zwarte lijsten in het interieur.

Bestellen kan per direct. De aangepaste CX-5 staat vanaf medio december bij de Nederlandse dealers. De eerste exemplaren worden volgend jaar geleverd.

Prijslijst Mazda CX-5 (2021)