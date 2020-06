Prijs Hyundai i10 N-Line bekend

Tijdens de IAA van Frankfurt kwam Hyundai vorig jaar krachtig uit de hoek. Het merk nam onder meer de goed ontvangen 45 Concept en een elektrische scheurneus mee, maar maakte ook van de gelegenheid gebruik om de nieuwe i10 in het zonnetje te zetten. Die i10 werd tijdens de autobeurs ook als sportief uitgedoste N-Line aan de wereld getoond. AutoWeek heeft het prijskaartje van de i10 N-Line te pakken weten te krijgen.

De stoer aangeklede i10 N-Line is de eerste en vooralsnog enige versie van de i10 die leverbaar is met de 100 pk en 172 Nm sterke geblazen 1.0 T-GDi. De rest van het i10-gamma is namelijk alleen te krijgen met de 67 pk sterke turboloze 1.0. Hyundai rekent een fiscale prijs van €19.111 voor de i10 N-Line, een bedrag dat inclusief kosten rijklaarmaken onderaan de streep een vanafprijs van €19.795 betekent.

Voor dat bedrag krijg je natuurlijk meer dan een i10 met een krachtigere benzinemotor. Zo staat de i10 N-Line op speciaal 16-inch groot lichtmetaal en is hij rondom voorzien van sportiever ogende bumpers. Opvallend is de voorzijde. De led-dagrijverlichting is hier niet in twee in de grille geplaatste ronde units ondergebracht, maar is in de vorm van drie verticale streepjes gegoten. De i10 N-Line is rondom voorzien van diverse rode accenten. We komen ze tegen rond de naafkappen in de wielen, in én onder de voorbumper en ook het i10-embleem in de C-stijl is in het rood uitgevoerd. Vanbinnen krijgt de i10 onder meer een stuurwiel en een versnellingspook met N-logo's en rond de ringen van de ventilatieroosters wordt de boel opgeleukt met rode ringen. Daarnaast monteert Hyundai andere stoelen én pedalen met aluminium-look in de sportief uitgedoste i10. Deze zomer staat de i10 N-Line bij de dealers.