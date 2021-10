'Prijs EV-accu’s sinds 2008 met 87 procent gedaald'

Dat de prijs van de accu’s daalt naarmate de EV een grotere rol gaat spelen, was uiteraard al bekend. Het is echter altijd fijn om een concreet cijfer aan je claims te kunnen hangen en dat is dankzij het Department of Energy (DOE) nu mogelijk. Het Amerikaanse ministerie stelt dat auto-accu’s in 2008 nog 1.237 dollar (1.070 euro) per kWh kostte, waarbij rekening is gehouden met inflatie. Nu, dus in 2021, kosten EV-accu’s nog maar 157 dollar (136 euro) per kWh.

Dat betekent dat de prijs van auto’s accu’s in 13 jaar tijd met maar liefst 87 procent is gedaald. De prijzen zijn gebaseerd op de bruikbare capaciteit en vallen dus iets lager uit als de opgegeven bruto-capaciteit het uitgangspunt is. Het DOE benadrukt ook dat de exacte prijzen nooit precies kunnen worden vastgesteld en de berekening dus per definitie op schattingen is gebaseerd.