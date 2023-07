Mitsubishi Outlander PHEV, belastingvoordeel en subsidie. Het zijn een paar woorden die nu, tien jaar na introductie van het model, nog steeds mensen op de kast krijgen. Vooral zakelijke rijders profiteerden in 2013 en daarna van de Outlander PHEV, anderen verguisden het model dat alleen ‘op papier’ zuinig zou zijn. Over deze auto is al heel veel gezegd en geschreven. Behalve over het praktijkverbruik, bijgehouden door gebruikers zelf. Was het écht zo erg?

Mitsubishi beloofde voor de Outlander een verbruik van 1 op 52,6 (1,9 l/100 km), op basis hiervan gaf de Nederlandse overheid eigenaren van het model bijzonder veel voordeel. Het nut van een plug-in hybride staat of valt met het aantal keer dat de batterij wordt opgeladen, en daar zat de crux. Naar het schijnt vonden veel leaserijders dat opladen maar een hoop gedoe, waardoor ze dit voor het gemak oversloegen. Of de auto echt de hoofdschuldige is van zijn negatieve publiciteit valt dus te betwisten.

Wat verbruikt de Outlander PHEV?

Goed, genoeg over de techniek en zijn gebruikers. Wat verbruiken de 42 Outlander PHEV-rijders die hun verbruik hebben bijgehouden in de AutoWeek Verbruiksmonitor? Nou … dat is gemiddeld 1 op 23,1 (4,3 l/100 km). Critici zullen nu zeggen dat je aan deze waarde niets hebt en daarin moeten we ze gelijk geven. Belangrijker hier zijn de uitersten, die kunnen we gelukkig ook laten zien.

Een mooi voorbeeld wordt gesteld door een rijder die 16.263 kilometer lang rondreed met een gemiddeld verbruik van 1 op 44,2 (2,26 l/100 km). Net iets ongunstiger dan Mitsubishi zelf communiceerde, maar het is een keurige waarde. Bijkomend voordeel van al dat gestekker is dat de eigenaar in 2,5 jaar tijd maar 13 keer hoefde te tanken. Hoewel we benieuwd zijn naar het stroomverbruik heeft de eigenaar dit niet bijgehouden. Dat begrijpen we, zeker als je de auto elke dag oplaadt is dat zo goed als onbegonnen werk.

En als je niet tot nauwelijks laadt?

Dan een misschien nog wel interessanter gegeven: de slechtste verbruikswaarden, waaraan de ‘Foutlander’ zijn reputatie ontleent. Deze waarden schommelen rond de 1 op 12,5 (8,1 l/100 km), al zijn de cijfers meestal gebaseerd op een beperkt aantal gereden kilometers en daardoor minder representatief. Ook interessant: slechts een kwart van de rijders die het verbruik bijhouden scoort slechter dan 1 op 20.

De voorzichtige conclusie luidt dan ook: als je enigszins bewust omgaat met je Outlander PHEV en regelmatig oplaadt lijkt het verbruik best te pruimen. Daarmee willen we niet beweren dat de rijders die hun verbruik bijhouden in de AutoWeek Verbruiksmonitor representatief zijn voor alle Outlander PHEV-bestuurders. Het laat wel de mogelijkheden van deze auto zien, wat zeker voor occasionkopers interessant kan zijn.

We eindigen hierbij graag met een opvallend gegeven: de slechtste waarde (1 op 12,4 / 8,1 l/100 km) wordt niet neergezet door een leaserijder van het eerste uur, maar door een eigenaar die de auto vermoedelijk recent als occasion heeft aangeschaft. We zijn benieuwd naar hoe dit verbruik zich zal ontwikkelen.