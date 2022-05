Porsche viert feest met Taycan GTS Hockenheimring Edition

Porsche veranderde voor de Hockenheimring Edition in technisch opzicht niets aan de 598 pk sterke Taycan GTS. De speciale uitvoering is te herkennen aan de lakkleur 'Stone Grey' met accenten, zoals het hart van de wielen, in 'Bronzite'. Op de B-stijlen zit een kleine plaquette met daarop een afbeelding van het circuit en de tekst '90 Hockenheimring Edition'. In het interieur voert zwart leer de boventoon en zijn de sierstiksels uitgevoerd in 'Island Green'. De keuzehendel van de transmissie, de bekerhouders en de ventilatieroosters zijn dan weer uitgevoerd in het al eerder aangehaalde 'Bronzite'. Op de middenconsole is ook weer het Hockenheimring-jubileumlogo terug te vinden.

Naast de speciale kleurstelling krijg je bij de Hockenheimring Edition ook een sleutel in de carrosseriekleur. Daar houdt het niet op, want als je deze speciale Taycan aanschaft kun je hem twee jaar lang gratis opladen bij het Porsche Experience Centre op de Hockenheimring. Ook kun je daar parkeren op de VIP-parkeerplaats tijdens de Frühsicht-evenementen, maandelijks terugkerende bijeenkomsten van Porsche-fans.

De Hockenheimring werd in 1932 officieel geopend met een race voor motorfietsen. Op 2 augustus 1970 werd de eerste Formule 1-race op Hockenheim verreden. De laatste keer dat de koningsklasse van de autosport het circuit aandeed, was in 2019. In dat jaar opende Porsche tevens zijn Experience Centre op het circuit. Klanten kunnen daar met Porsches rijden op het circuit of een offroad-parcours afleggen.

De Hockenheimring Edition is per direct te bestellen als optiepakket voor de Taycan GTS en heeft een meerprijs van €13.030. De Taycan GTS kost momenteel €137.600, dus voor de Hockenheimring Edition moet je minimaal €150.630 op tafel leggen bij Porsche.