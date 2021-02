Porsche Taycan Cross Turismo klaar voor onthulling

Porsche blijkt behoorlijk bedreven in het vullen van niches. Het merk heeft onder meer Coupé-versies van de Cayenne in het gamma en met de Panamera Sport Turismo heeft Porsche een stationachtige versie van de Panamera in zijn line-up. Het Sport Turismo-concept wordt straks ook uitgegoten over de elektrische Porsche Taycan. In feite betreft het de productieversie van de Mission E Cross Turismo, een studiemodel dat in 2018 zijn publieksdebuut beleefde. Testredacteur Cornelis Kit heeft al de eerste meters met een ingepakte Porsche Taycan Cross Turismo kunnen maken, een nieuwe variant van de elektrische Porsche Taycan waar het merk uit Zuffenhausen nu over zegt dat -ie op 4 maart zijn publieksdebuut beleeft.

De Taycan Cross Turismo wordt in feite een Taycan met een koets als ware het een shooting brake. De Taycan Cross Turismo heeft een daklijn die verder door naar achteren loopt alvorens omlaag te duiken, iets dat de hoofdruimte achterin natuurlijk ten goede moet komen. Onder de achterklep bevindt zich een bagageruimte die in ieder geval meer inhoud heeft dan de 366 liter metende bagageruimte achterin de reguliere Taycan. Porsche spreekt vooralsnog alleen over de komst van een Taycan Cross Turismo, een auto die enkele centimeters hoger op z'n poten staat dan de reeds bekende elektrische Taycan. Het ligt voor de hand dat er ook een 'lage' variant komt, een auto die mogelijk net als bij de Porsche Panamera Sport Turismo gaat heten. Bevestigen wil Porsche dat echter nog niet.

Is de Porsche Taycan Cross Turismo op zijn koets na identiek aan de reguliere Taycan? Bijna, maar niet helemaal. Zo komt de Taycan Cross Turismo alleen beschikbaar met vierwielaandrijving en levert Porsche hem straks alleen met de Performance Plus-batterij. De Taycan Cross komt dus beschikbaar als Taycan Cross Turismo 4S met 93,4 kWh groot accupakket en een 571 pk en 650 Nm sterke aandrijflijn. Daarboven komen de 680 pk en 850 Nm sterke Turbo en de 761 pk en 1.050 Nm krachtige Turbo S te staan. In mei staan de eerste exemplaren bij de dealers.