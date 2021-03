Porsche Macan - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Wie Porsche zegt, zegt sportwagens. Althans, dat is nog steeds het algemene beeld. In werkelijkheid is Porsche tegenwoordig meer het merk van de SUV’s, dus is het hoog tijd om te onderzoeken wat de goedkoopste hoogpotige van het merk allemaal te bieden heeft.

Porsche Macan - € 101.368

De voordeligste SUV in kwestie is natuurlijk de Porsche Macan. Het kleine broertje van de Cayenne is er sinds 2014, kreeg in 2019 een vrij stevige facelift en doet het ook in ons land relatief goed, al was 2020 hier geen Macan-jaar. Wellicht zit de komst van de elektrische Taycan de al wat oudere SUV toch een beetje in de weg, maar echt exclusief is een Macan hier evengoed zeker niet.

Weinig verrassend: echt voordelig kun je de 'goedkoopste' Porsche-SUV in Nederland niet noemen. Een basis-Macan – Porsche noemt ‘m simpelweg ‘Macan’- kost hier tegenwoordig ook zonder opties meer dan een ton. Voor dat geld krijg je hem met een geblazen tweeliter viercilinder met 245 pk aan boord. Een PDK-automaat is standaard, net als vierwielaandrijving. Evengoed is het heel eenvoudig om duizenden euro’s stuk te slaan op het upgraden van de rij-ervaring, want zaken als een adaptief onderstel, luchtvering en ‘torque vectoring’ staan op de optielijst.

Unieke wielen

De simpelste Macan krijgt volgens goede Porsche-traditie zijn eigen wieldesign toebedeeld. Het 18-inch ‘Macan’-wiel is exclusief voor deze basisversie. De voordeligste upgrade is het 18-inch Macan S-wiel van € 578, maar het is ook geen enkel probleem om zo’n 5 mille te spenderen aan mooi lichtmetaal. Zonder bijbetaling wordt de carrosserie naar keuze uitgevoerd in uni-wit of uni-zwart. Led-koplampen zijn net zo standaard als de doorlopende led-lichtbalk aan de achterzijde, maar wel in een eenvoudige variant. Adaptieve exemplaren zijn een prijzige optie.

Het interieur van een kale Porsche Macan is niet met leer, maar met een combinatie van kunstleer en ‘race-tex’ bekleed. Het alcantara-achtige materiaal is te vinden op de stoelmiddenbanen. Qua kleur is er nu keuze uit het standaard zwart of het ‘gratis’ Agaatgrijs, een tint die dan ook meteen over het hele dashboard en de deurpanelen wordt aangebracht. Voor wie het weten wil: gedeeltelijk leren bekleding kost € 1.635, het duurste vollederen interieur € 4.650.

Hendels en draaiknoppen

De bestuurdersstoel is te allen tijde elektrisch verstelbaar, maar wel in ‘slechts’ acht verschillende richtingen. Dat laat toch nog wat te wensen over, want de optioneel zijn 14-voudig elektrisch verstelbare zetels beschikbaar. Bovendien moet je bijbetalen voor een geheugenfunctie en moet de passagier in de basis-Macan ouderwets met hendels en draaiknoppen aan de gang.

Verder voelt het wellicht wat frisjes, want stoelverwarming ontbreekt. Meer opvallende items op de lijst met missende zaken: adaptieve cruisecontrol, Apple CarPlay en Android Auto en ‘Entry & Drive’ (sleutelloos instappen en starten). Bovendien vinden we een pakket met verlichting voor onder meer opbergvakken en de make-upspiegels op de optielijst, wat betekent dat die spiegels het normaal gesproken zonder verlichting moeten doen. Bepaalde vakken zijn daarbij zelfs optioneel, getuige een opbergvakkenpakket met onder meer ook de opbergnetjes in de voetenruimte van de passagier. Helemaal opmerkelijk is het feit dat vloermatten op de optielijst prijken. Het goede nieuws is dan weer dat er keuze is uit standaard exemplaren of luxere matten met een lederen bies.

Niet helemaal behelpen

Er is dus best wat aan te merken op de standaarduitrusting van een Macan, maar echt behelpen is het nu ook weer niet. Zo is climatecontrol met drie zones gewoon standaard, net als navigatie en een audiosysteem met tien speakers. Ook een rijstrookassistent en een elektrische achterklep zitten er altijd op.