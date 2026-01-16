Porsche verkocht vorig jaar wereldwijd 279.449 auto's. Dat zijn er in absolute zin natuurlijk veel, maar het waren er wel 10 procent minder dan de bijna 311.000 auto's die het in 2024 verkocht. In Noord-Amerika bleven de verkopen met 86.541 stuks stabiel, maar in China kreeg Porsche een flinke knauw. De verkopen daalden er met ruim een kwart naar 56.887 stuks. Ook in Europa ging het Porsche niet bepaald voor de wind. Het verkocht in Europa 96.308 auto's, bijna 14 procent minder dan in 2024. Zelfs in thuisland Duitsland zag Porsche zijn registraties dalen en wel met 16 procent.

De elektrificatiestrategie die Porsche hanteerde, heeft het merk geen vruchten afgeworpen. Porsche gaf dat al eerder aan en dat doet het nu weer. Het zegt zich dit jaar geherpositioneerd te hebben en heeft beslissingen genomen die naar eigen zeggen inspelen op de wereldwijde voorkeur van klanten. Met andere woorden: Porsche zet niet meer vooral in op elektrische auto's, maar ook op auto's met al dan niet geëlektrificeerde benzinemotoren. Van onder meer de Macan, Cayenne en zelfs 718 komen nieuwe brandstofmodellen.

De Macan was wereldwijd het populairste model. In Nederland voert Porsche enkel de elektrische Macan. De hier niet leverbare 'oude Macan' met verbrandingsmotoren, is elders in de wereld nog wel te koop. Van alle 84.328 Macans die Porsche wereldwijd verkocht, was bijna 54 procent een elektrische (45.367 stuks). De Cayenne was goed voor 80.886 verkochte exemplaren. Als je de elektrische Macan als los model ziet - wat het feitelijk is - dan is de Cayenne de populairste Porsche. De elektrische Cayenne wordt nog niet afgeleverd. De Porsche 911 was goed voor 51.583 registraties terwijl er van de 718's 18.612 stuks (-21 procent) werden geregistreerd. De 718's verlieten aanzienlijk minder vaak de showroom doordat de huidige generatie wordt uitgefaseerd. De elektrische Taycan heeft dat excuus voor zijn dalende verkopen niet. Van De Porsche Taycan zijn in 2025 slechts 16.339 exemplaren geleverd. Dat waren er 22 procent miner dan vorig jaar. Porsche is duidelijk wat daaraan ten grondslag ligt: "Vertraging van de adoptie van elektromobiliteit." Met andere woorden: er is weinig vraag naar.

Gebruikte Porsche Taycan voor relatief weinig

In 2025 zijn er in Nederland 132 nieuwe Taycans geregistreerd. Dat waren er zo'n 47 procent minder dan in 2024 (247 stuks). De Panamera deed met met 209 registraties zelfs nog beter. De elektrische Macan was hier met 984 geregistreerde exemplaren overigens de verkooptopper, gevolgd door de Cayenne waarvan 758 stuks op kenteken gingen. De 911 staat op plek drie met 347 registraties.

De Taycan is bepaald niet de meest waardevaste Porsche gebleken. De restwaarde daalt relatief rap, en dat is goed nieuws voor wie een tweedehands Taycan zoekt. In het uitgebreide occasionaanbod van AutoWeek vind je een Porsche Taycan al vanaf €47.000. Dan krijg je een drie jaar oud exemplaar met nog geen ton op de klok. Er zijn zelfs jong gebruikte Taycans 4S te vinden met 50.000 tot 80.000 kilometer ervaring die tussen de 50 en 60 mille kosten. Veel geld, maar we hebben het hier wel over een Porsche.