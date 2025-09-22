De elektrificatieplannen van Porsche zijn een stuk milder dan voorheen. Het merk blijft aandacht houden voor nieuwe elektrische modellen, maar vestigt minstens zoveel aandacht op nieuwe modellen met verbrandingsmotoren. We weten nu welke nieuwe Porsches er écht aan zitten te komen.

"We hebben de laatste stappen gezet in de aanpassing van onze modellenstrategie. We maken momenteel enorme veranderingen door. Daarom herstructureren we Porsche over de gehele linie", zegt Porsche-topman Oliver Blume tijdens de kwartaalbijeenkomst met aandeelhouders. In de nieuwe toekomstplannen houdt Porsche aandacht voor elektrische modellen, maar zoals eerder duidelijk werd blijven ook brandstofauto's bij Porsche een grote rol spelen.

De huidige generatie Porsche Cayenne maakt plaats voor een volledig elektrische Cayenne. Die komt volgend jaar op de markt. Tot zover niets nieuws. Wél nieuw is dat de Cayenne met verbrandingsmotoren blijft bestaan. Aanvankelijk leek het erop dat de huidige generatie van de Cayenne een langer leven tegemoet ging en gefacelift zou worden. Porsche zegt nu dat de Cayenne tot 'ver in de jaren 30' met verbrandingsmotoren blijft bestaan en dat dat meer dan een vernieuwde versie van het huidige model wordt. Een nieuwe generatie dus, zo lijkt Porsche te zeggen. Hetzelfde geldt voor de Panamera: ook die blijft met verbrandingsmotoren tot diep in het volgende decennium aan in (grondig) vernieuwde vorm. "Dat gaat verder dan upgrades. Het zijn nieuwe producten die innovaties brengen", aldus topman Blume.

De Porsche Cayenne krijgt een model boven zich. Dat wisten we. Het zou gaan om een volledig elektrische SUV die boven de nieuwe elektrische Cayenne wordt gepositioneerd. Wat blijkt: die puur elektrische grote SUV is tot nader order uitgesteld. Porsche spreekt nu over de komst van een SUV boven de Cayenne met verbrandingsmotoren en plug-in hybride aandrijflijnen. Het lijkt er dus op dat die nieuwe top-SUV eerst verbrandingsmotoren krijgt en pas later een EV wordt.

De elektrische Porsche 718 zit ook nog in het vat, maar Porsche spreekt ook over het bestaan van daarvan afgeleide varianten met verbrandingsmotoren. Of dat betekent dat er een nieuwe generatie 718 met verbrandingsmotoren komt, of dat de huidige RS- en GT4 RS-versies nog jaren blijven bestaan, is niet helder. En de elektrische Macan? Die krijgt een volledig nieuw equivalent met verbrandingsmotoren waarvan we verwachten dat die ook gewoon Macan gaat heten.

Volgens de Porsche-topman moet deze nieuwe strategie weer voor groei van de Porsche-verkopen zorgen. Dat wordt geen makkelijke klus, zo zegt Blume. "Het wordt een zware, lange weg." Daarin blijven elektrische auto's belangrijk. Volgens Porsche hebben EV's de toekomst, zo benadrukt Blume.