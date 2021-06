Porsche Cayenne Coupé zet nieuw ringrecord neer

Porsche heeft een nieuw record op de Nürburgring in handen. Testcoureur Lars Kern reed het beruchte rondje Nordschleife in 7 minuten en 38 seconden met de nieuwe topversie van de Cayenne Coupé. Met die tijd is -ie de snelste SUV op het Eifel-circuit.

Om precies te zijn reed Kern in een tijd van 7:38,925 over de 20,8 kilometer lange Nordschleife. Om de coureur te beschermen was de Cayenne Coupé uitgerust met een rolkooi en een racestoel, afgezien daarvan bevestigde een notaris dat de record-SUV dezelfde specificaties had als het productiemodel. Porsche meldt dat het gaat om een 'nieuw performancemodel', maar hangt daar nog geen label aan. Eerder kwam de nieuwe topversie van de Cayenne Coupé al even voorbij. Gedetailleerde specificaties geeft Stuttgart nog niet vrij, maar de nieuwe variant wordt naar verwachting de sterkste niet-hybride Cayenne ooit. Reken in ieder geval op een vermogen van meer dan 600 pk uit dezelfde 4.0 V8 als in de Cayenne Turbo.

Verder onderscheidt de vlugge Cayenne Coupé zich door zijn diffuser met twee uitlaatpijpen, die meer richting het midden zijn gemonteerd. De SUV rolt standaard op speciaal ontwikkelde 22-inch Pirelli P Zero Corsa-banden en beschikt onder meer over een aangepast Porsche Dynamic Chassis Control. Volgens de fabrikant wordt het de meest dynamische Cayenne in het aanbod. Die modificaties hebben nu duidelijk hun vruchten afgeworpen. Testrijder Kern was in ieder geval onder de indruk en zegt dat de Cayenne nauwelijks onderstuur had in snelle bochten en gemakkelijk te controleren was. Dat belooft veel goeds.

Uiteraard vragen die beweringen om een test in de praktijk. Daarop moeten we nog heel even wachten, want zeer binnenkort staat de onthulling van de gepeperde Cayenne Coupé, die mogelijk Cayenne Turbo S gaat heten, op de planning.