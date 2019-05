Porsche Cayenne Coupé goed voor helft verkopen

Vind je die nieuwe Porsche Cayenne Coupé maar niets? Pech, want de mensen die in de markt zijn voor een hoge Porsche kunnen ‘m zeker wél waarderen.

Op het moment van schrijven is in Oostenrijk de zogenaamde dynamische introductie van de Porsche Cayenne Coupé plaats, waar de wereldpers de eerste mogelijkheid krijgt om met de auto te rijden. Onze eerste bevindingen lees je hier, maar we vingen er ook iets interessants op. De Nederlandse importeur laat namelijk weten dat de nieuwste toevoeging aan het Cayenne-gamma nu al goed is voor de helft van de orders voor het model. De platgeslagen Cayenne lijkt daarmee een schot in de roos, zoals de oorspronkelijke Cayenne dat ooit ook was. Net als die auto kent de nieuwkomer genoeg tegenstanders, maar dat lijkt z’n succes dus niet in de weg te staan.

Wie tot de gelukkige groep Cayenne-kopers behoort krijgt trouwens steeds meer keuze. Bij z’n introductie was de auto er als reguliere Cayenne Coupé (met 340 pk sterke V6) en als Cayenne Turbo, inmiddels is er ook een S. Een plug-inhybride, zoals die er ook van de ‘normale’ Cayenne is, volgt later dit jaar.