Porsche Cayenne Coupé als GTS buiten de deur

De Porsche Cayenne Coupé is al in diverse smaken beschikbaar, maar een GTS-versie is er nog niet. Voor wie een Cayenne Coupé S te min maar een Macan Turbo te dik is, hebben we goed nieuws. Ook de Cayenne Coupé komt namelijk als GTS beschikbaar.

De Cayenne Coupé is net als de reguliere Cayenne al in diverse smaken beschikbaar. De leveringslijst vangt aan met de 340 pk sterke variant die simpelweg Cayenne Coupé heet, een variant die zijn meerdere moet erkennen in de 440 pk sterke Cayenne S Coupé en de 462 pk sterke E-Hybrid. Die hybridesmaak moet vervolgens de 550 pk sterke Cayenne Turbo Coupé én de 680 pk sterke plug-in hybride Turbo S E-Hybrid Coupé boven zich dulden. De line-up wordt straks uitgebreid met een nieuwe zesde variant, een auto die nu in de sneeuw is betrapt.

De GTS-uitvoering is traditioneel de versie die het gat dicht tussen de S en de Turbo. In dit geval zou dat betekenen dat het vermogen van de Cayenne Coupé GTS, en dat van de reguliere Cayenne GTS, tussen de 440 pk en 550 pk komt te liggen. Porsche heeft al de 462 pk sterke E-Hybrid die daar tussen valt. Het zou dan ook zomaar kunnen dat Porsche de Cayenne GTS-hoger op de krachtladder zet, maar dat is vooralsnog onduidelijk.

Opvallend aan dit rode testexemplaar is de plaatsing van de uitlaten. Aan weerszijden van de achterbumper zien we twee uitlaateindstukken, maar ook in het midden zijn twee stortkokers zichtbaar. De Cayenne GTS heeft zijn uitlaten daar nooit gehad, maar de centrale plaatsing van de knalpijpen is traditioneel wél een designkenmerk van de 911 GTS. Op zekerheid moeten we nog even wachten, mogelijk geeft Porsche later dit jaar meer informatie vrij over de nieuwe Cayenne-smaak.