Porsche 911 Targa 4S als Heritage Design Edition

De splinternieuwe Porsche 911 Targa is nog maar net uit, of Zuffenhausen komt al met een heel bijzondere uitvoering van het model. Het is de Targa 4S, de variant met 450 pk geblazen 3,0-liter zescilinder boxermotor, die als Heritage Design Edition is uitgevoerd.

Deze Heritage Design Edition heeft de van Porsche Exclusive afkomstige kersenrode lakkleur, al zijn er ook nog vier andere tinten beschikbaar. De 911 Targa 4S Heritage Design Edition wordt verder aangekleed met goudkleurige logo's in zowel in- als exterieur, maar daar blijft het niet bij. Zo plaatst Porsche op het rooster van de achterklep een opvallende Heritage-badge, een designelement dat verwijst naar de emblemen die Porsche 356-eigenaren ooit kregen als hun auto de grens van 100.000 gereden kilometers had doorbroken. Nog een leuk detail: de Porsche-beeldmerken die op de voorklep, het stuur, op de naafkappen en op de sleutel zijn geplakt, zijn uitgevoerd met het logo uit 1963. Ook op de hoofdsteunen zijn deze schildjes te vinden. De bijzondere 911 staat op speciaal 20- en 21-inch lichtmetaal waarachter zich zwarte remklauwen schuilhouden.

Het binnenste van deze gelimiteerde 911 Targa 4S is zo mogelijk nog excentrieker. Het interieur wordt namelijk uitgevoerd in een combinatie van bordeauxrood en beige leer, al is ook de combinatie bordeauxrood en zwart leverbaar. Porsche past corduroy toe voor de afwerking van onder meer de deurpanelen en de middenbanen van de stoelen, een historisch verantwoord materiaal dat het merk in de jaren vijftig ook in de 356 toepaste. Het volledig met Porsche Exclusive-leer aangeklede binnenste wordt verder versierd met instaplijsten waarin het serienummer van de speciale uitvoering is geperst.

Porsche gaat in totaal 992 exemplaren van de 911 Targa 4S Heritage Design Edition produceren. Dat aantal is natuurlijk een verwijzing naar de modelcode van de huidige generatie 911. In september is de speciale versie in Nederland te bewonderen. De vanafprijs van de handgeschakelde versie is vastgesteld op € 222.600. Liever de PDK-automaat? In dat geval vraagt Porsche € 225.900. Wie er een bestelt, krijgt een speciaal horloge waarin stijlelementen van zowel de 356 als de 911 Targa zijn te vinden. Het blijft overigens niet bij deze ene Heritage Design Edition. Porsche heeft nog drie andere met klassieke details overladen varianten in de pijplijn zitten. Op termijn kunnen enkele designdetails van de speciale edities ook voor 'normale' 911's worden besteld.