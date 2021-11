Porsche 911 Safari: waarom niet?

Alsof het 911-gamma nog niet uitgebreid genoeg is komt Porsche binnenkort met nóg een derivaat van het model. Porsche zet de 911 hoger op zijn poten. Die 911 'Safari' kunnen we je op deze set spionageplaten laten zien.

Opgehoogde Porsches 911 blijven tot de verbeelding spreken. Medio dit jaar maakten we kennis met de Marsien van Marc Phillip Gemballa en ook de Porsche-adepten van Singer trokken dit jaar stoere opgehoogde 911's uit de hoge hoed. Al die aandacht is Porsche ook niet ontgaan en ziet zelf ook wel enig heil in een 911 waarmee je net wat harder over drempels kunt dan met bijvoorbeeld een 911 GT3. Porsche is al enige tijd aan het testen met een opgehoogde 911 en vandaag kunnen we je die 911 'Safari' nogmaals laten zien.

De Porsche 911 op deze foto's staat duidelijk hoger op zijn poten en heeft verbrede wielkastranden. Hoewel de 'Safari' in theorie ook naast het asfalt enigszins uit de voeten moet kunnen, zullen de auto's in de praktijk het gros van hun kilometers op asfalt afleggen. Niet zo gek dus dat Porsche zijn jongste 911-derivaat op de Nürburgring-Nordschleife aan de tand voelt.

Wanneer Porsche zijn op de rally-911's uit de jaren zestig en de Dakar-monsters uit de jaren zeventig en tachtig geïnspireerde nieuwkomer presenteert? Dat is nog niet helemaal helder. Het is niet ondenkbaar dat Porsche de introductie van het model bewaart tot de 911-lijn aan een facelift toe is en als 992.2 ter wereld komt.