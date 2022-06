Porsche 911 GT3 RS bijna plakkerloos

Het leveringsgamma van de Porsche 911 bestaat uit een enorme reeks motorvarianten die met diverse carrosserievormen te combineren zijn. Momenteel zetelt de 911 GT3 op de 911-troon, maar die heftige variant moet straks zijn meerdere erkennen in de machtige 911 GT3 RS die op deze verse set spionagefoto's vrijwel zonder camouflerend stickerwerk is te zien.

De Porsche 911 GT3 is in rechte lijn niet de snelste variant van de 911, maar het is met afstand de meest dynamische. De 911 Turbo S heeft met zijn 650 pk en 800 Nm sterke 3.8 zescilinder de grootste spierkracht en ook de reguliere 911 Turbo S is met zijn 581 pk sterker, maar de heftig bespoilerde en met de van de 911 GT3 Cup-racer ontleende turboloze 4.0 zescilinder uitgeruste 911 GT3 is de agressiefste van het stel. Maar niet lang. De 911 GT3 krijgt natuurlijk weer een Rennsport-versie boven zich. Die nieuwe 911 GT3 RS is op deze reeks spionageplaten op de Nürburgring Nordschleife uitgebreid in actie te zien.

De achterwielen van de 911 GT3 krijgen van de turboloze 4.0 zescilinder 510 pk en 470 Nm voor hun kiezen. Het rubber van de 911 GT3 RS krijgt het nog zwaarder. De RS-behandeling bestaat namelijk onder meer uit een extra dosis vermogen. We mikken erop dat de Porsche zo'n 20 pk extra krijgt ten opzichte van de RS-loze variant, wat zou betekenen dat de 911 GT3 RS het tot zo'n 530 pk schopt. De 911 GT3 is er zowel met PDK-automaat als met handgeschakelde transmissie. Omdat de RS meer nog dan de 911 GT3 op snelle rondetijden is geënt is het niet aannemelijk dat de nieuwe 911 GT3 ook met handbak komt.

De 911 GT3 RS krijgt verder nog intenser spoilerwerk en heeft een werkelijk gigantische achtervleugel. Geheel volgens goed gebruik verliest de GT3 RS enkele kilo's gewicht ten opzichte van de reguliere 911 GT3. We verwachten dat Porsche de 911 GT3 RS nog dit jaar presenteert. Op termijn komt het merk waarschijnlijk ook weer met een nieuwe GT2 RS, een hardcore sportief model dat in tegenstelling tot de GT3 RS wél een turbomotor krijgt.