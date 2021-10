Porsche 356 op rupsbanden klaar voor Antarctica

Een Porsche 356A op rupsbanden, dat is even slikken. Eerder deze maand liet Valkyrie Racing ons al even wennen aan het idee, nu is er meer van de bijzondere Porsche te zien. De iconische voorvader van de Porsche 911 is omgebouwd tot een waar offroad-monster dat een zware taak wacht: 356 mijl (573 km) afleggen op Antarctica. Volgens zijn scheppers heeft de 356 op rupsbanden een maar liefst 300 procent groter 'drijfvermogen' dan de andere auto's die meegaan op de trip, dankzij de combinatie van ski's en rupsbanden. Ideaal dus om door het immer winterse landschap van Antarctica te ploegen.

Uiteraard is de gehele Porsche 356 van top tot teen klaargemaakt voor het avontuur, onder meer door de ophanging te verstevigen en aan te passen op het nieuwe schoeisel. Ook zit er op de neus een enorm taartschep-achtig gevaarte om ervoor te zorgen dat de klassieker niet zomaar met zijn neus in een gletsjerspleet zakt. De auto beschikt nu ook over zonnepanelen om elektrische apparatuur mee op te laden tijdens de tocht, een luchtkussenkrik en een extra lier. Overigens zijn er al eerder met deze specifieke 356 tochten verreden, maar dan in warmere oorden, bij onder meer de Peking-to-Paris en de East African Rally. De tocht op Antarctica is het slotakkoord van in totaal ruim 32.000 km die coureur en Valkyrie Racing-oprichter Renee Brinkerhoff met deze rally-356 aflegt.

Waarom wordt dit nou allemaal gedaan? Nou, voor een goed doel gelukkig. Valkyrie Racing is onderdeel van de non-profitorganisatie Valkyrie Gives. Dat haalt geld op voor de strijd tegen mensen- en kinderhandel. Uiteraard hoopt men dat het feit dat de rally's met een 65 jaar oude iconische Porsche worden verreden mensen extra motiveert om te doneren. Hier lees je er meer over en kun je eventueel ook een donatie achterlaten.