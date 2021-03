Elektrische 'Porsche 365' van Watt Electric productieklaar

Watt Electric Vehicle Company stoomt een volledig elektrische Porsche 356-lookalike klaar. Het bedrijf deelt nu meer details over deze simpelweg 'Coupe' genaamde creatie en is klaar voor de productie.

Voordat Porsche-liefhebbers zich rot schrikken en denken dat Watt Electric een echte Porsche 356a heeft verbouwd: de 'Coupe' is een van de grond af nieuw ontwikkelde EV. Begin februari kregen we er al een voorproefje van, nu deelt Watt Electric meer informatie. De Coupe troont op een zelf ontwikkeld 'Paces' genaamd EV-platform en is voorzien van een 164 pk sterke elektromotor die boven de achteras is geplaatst. Hoewel 164 pk niet overdreven veel vermogen is, heeft Watt Electric het gewicht van de Coupe mede dankzij een grotendeels uit aluminium opgetrokken chassis en een koetswerk van een lichtgewicht composiet onder een ton weten te houden. Dat zorgt toch voor leuke prestaties. Zo sprint de klassiek gelijnde elektrische auto in slechts zo'n 5 seconden naar 100 km/h. Ook belooft Watt Electric dat de gewichtsverdeling optimaal is, 50:50.

De Coupe trekt z'n stroom uit een accupakket met een capaciteit van 40 kWh. Omdat-ie zeker voor een BEV niet zwaar is, kun je er aardig ver mee komen als de accu volgeladen is. Watt Electric stelt dat zo'n 370 km volgens de WLTP-cyclus mogelijk is. Behalve het lage gewicht schrijft de fabrikant dat ook voor een belangrijk deel toe aan de gestroomlijnde koets. De inspiratiebron, de Porsche 356, was voor zijn tijd al aalglad, maar Watt Electric heeft het ontwerp op detailniveau aangepast om tot een nog lagere luchtweerstand te komen. Zo zijn de chromen bumpers van de 356 achterwege gelaten, is de neus wat spitser en ligt de Coupe dichter bij de grond. Het interieur krijgen we vooralsnog enkel op een schets te zien en ook hier is het vooral een mengelmoes van modern en klassiek, met duidelijk het dashboard van de 356 als grootste inspiratie. Watt Electric belooft moderne gemakken, zoals airconditioning en connectiviteit voor mobiele telefoons.

Nu is het na 10 maanden testen met het prototype tijd voor productie. Watt Electric begint met 21 'Launch Editions' van de Coupe, die vanaf 2022 geleverd zullen worden. Wie geïnteresseerd is, kan er nu voor tekenen. De retro-EV kost in het land van herkomst, het Verenigd Koninkrijk, omgerekend minstens zo'n € 95.000.