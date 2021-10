Porsche Taycan heeft de 911 ingehaald

Begin dit jaar leek het er al op dat het een kwestie van tijd was voordat Porsche meer Taycans dan 911's zou verkopen. In het eerste kwartaal zat er wereldwijd nog een verschil van 61 auto's tussen. In het tweede kwartaal was het verschil in het totaal aantal verkopen van dit jaar gegroeid naar 789 stuks. Nu heeft de Taycan de 911 alsnog ingehaald: de teller staat nu wereldwijd op 28.640 verkochte Taycans in 2021, tegenover 27.972 exemplaren van de 911.

Het is niet per se zo dat de Taycan in eigen huis de 911 grote klappen geeft, Porsche-CEO Oliver Blume verklaarde begin dit jaar nog dat de Taycan vooral nieuwe klanten aantrekt. De 911, de auto waaraan Porsche toch zijn bestaansrecht grotendeels dankt, zakt door de populariteit van de Taycan wel naar de vierde plek in het rijtje meest verkochte Porsches van dit jaar. De Cayenne is dit jaar nipt het populairst: daarvan zijn er tot en met september 62.451 stuks verkocht. De Macan volgt vlak daarachter met 61.944 exemplaren. Dan komen de Taycan en de 911. De Panamera is dit jaar voorlopig goed voor 20.275 stuks en de 718 Cayman en 718 Boxster komen op een totaal van 15.916 verkochte auto's.