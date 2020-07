Populariteit thuiswerken blijft groeien onder forensen

Ook al is de situatie met het coronavirus minder zorgelijk dan een paar maanden geleden, het aandeel mensen dat thuiswerken als blijvertje ziet, is gegroeid. In de nabije toekomst mogen we dan ook rekenen op minder woon-werkverkeer.

Drie maanden geleden, net na de piek qua dagelijkse nieuwe coronagevallen, gaf 61 procent van de thuiswerkers aan dat het best goed beviel. Nu het al langer de norm is, blijft het thuiswerken in populariteit stijgen. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) zegt inmiddels 71 procent dit als positief te ervaren. Belangrijker nog: destijds gaf ongeveer een kwart aan het als een blijvertje te zien, maar nu is dat maar liefst 45 procent. Ook zien steeds meer mensen vergaderen vanuit huis als een blijvend alternatief. Dat was in april nog 35 procent, maar nu is dat ongeveer 60 procent.

De kans is dan ook groot dat we in de komende tijd (misschien wel jarenlang) veel minder woon-werkverkeer zullen hebben in Nederland. Een belangrijke kanttekening is dat veel mensen het OV willen blijven mijden. 28 procent zegt het OV blijvend minder te zullen gebruiken. Van de mensen die het OV laten liggen en overgestapt zijn naar de auto als vervoermiddel denkt 34 procent de auto ook na corona trouw te blijven. Dat deel autorijdende forensen komt er dan dus wel bij op de wegen.