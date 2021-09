Populairste Acura vernieuwd

Honda's luxemerk Acura kennen we Europa niet, maar het merk wordt met het jaar interessanter. Vandaag werpen we een blik op de vernieuwde versie van Acura's kleinste SUV, de RDX.

Met Lexus doet Toyota Motor Group goede zaken, maar Nissan's luxemerk Infiniti heeft in Europa nauwelijks successen geboekt. Honda's luxemerk Acura kennen we hier zelfs helemaal niet. Acura leverde in de Verenigde Staten aanvankelijk vooral opgedirkte versies van bestaande auto's van Honda, maar bouwt steeds vaker auto's waar geen direct Honda-broertje van is. Een van die auto's is de in 2018 gepresenteerde RDX, de kleinste SUV van het merk ondergaat nu een modeljaarupdate en wordt daarbij onder meer vanbuiten aangepakt.

Hoewel, klein... de RDX is een 4,74 meter lange SUV die zo'n 15 centimeter langer is dan de Honda CR-V. De RDX krijgt een nieuwe, dunnere omlijsting van de grille, al springt de compleet nieuwe voorbumper met aan weerszijden verticale koelsleuven meer in het oog. Het nieuwe RDX-front lijkt voortaan meer op dat van de iets jongere grote broer van de RDX, de eind vorig jaar gepresenteerde nieuwe MDX.

Het blijft niet bij uiterlijke wijzigingen. Volgens Acura is het onderstel verfijnd en is de geluidsisolatie drastisch verbeterd. Net als van het pre-faceliftmodel komt ook van de vernieuwde RDX een PMC Edition, Net als voorheen is er weer een sportieve A-Spec-variant die is afgeladen met zwarte details. Volgens Acura is dit "de populairste versie bij klanten jonger dan 45 jaar." Ongeacht de gekozen versie heeft de RDX een 272 pk sterke geblazen 2.0 viercilinder benzinemotor, een krachtbron die gekoppeld is aan een tientraps automaat. In de basis is de RDX een voorwielaandrijver, vierweielaandrijving is op elke uitvoering optioneel beschikbaar, al heeft de PMC Edition het altijd.

De uitgaande RDX heeft in de Verenigde Staten een vanafprijs van omgerekend €32.820. De auto is een concurrent van modellen als de Audi Q5, BMW X3, Lexus NX en Mercedes-Benz GLC. Hoewel de RDX in Nederland vrijwel volledig onbekend is, is wel mooi het populairste model van Acura. Vorig jaar verkocht het merk er in de Verenigde Staten bijna 53.000 exemplaren van, meer dan van de MSX (47.816 stuks). Ook de sedans van Acura blijven verkooptechnisch achter bij de RDX. De populairste sedan van het merk was vorig jaar de TLX waar het merk 21.785 exemplaren van verkocht. De RDX scoorde dus ruim het dubbele aantal daarvan.