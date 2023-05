Pontiac Firebird Trans Am (1995) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De laatste generatie van de Pontiac Firebird was nooit een heel geliefd model, al helemaal niet in Nederland. Des te leuker is het dat we er een tegenkwamen op Nederlandse kenteken. Een Trans Am zelfs, dus eentje met de LT1-V8 uit de Corvette C4!

Het General Motors-merk Pontiac bouwde ooit vier generaties van zijn Firebird, een modelnaam die bij velen een belletje zal doen rinkelen. Precies dat model - en dan eentje van de tweede generatie - stal namelijk de show in filmklassieker Smokey and the Bandit. En daar bleef het niet bij, want jaren later was het wederom Pontiac dat een auto voor op het doek mocht aanleveren, maar dit keer voor Knight Rider. Jawel, KITT de pratende auto van Michael Knight was óók een Pontiac Firebird.

Waar KITT een exemplaar van de derde generatie was, spotten we gisteren plots een Firebird van de vierde generatie. Eentje die door General Motors in 1995 in elkaar werd geschroefd en in 2014 voor het eerst voet (of wiel) zette op Nederlandse gronden. Sinds de auto geïmporteerd werd bleef hij altijd bij dezelfde eigenaar, die ogenschijnlijk nog maar weinig problemen kende met de auto: tijdens geen van de apk-keuringen sinds 2015 werden er gebreken gemeld.

De Pontiac Firebird was, ook als Trans Am met V8, dan ook niet bepaald een toonbeeld van vooruitstrevende, complexe techniek - en dat kan op de lange termijn best schelen. Onder de kap houdt een 5,7-liter grote LT1 V8 huis, een blok dat we kennen uit de C4-generatie van de Chevrolet Corvette en in deze iteratie zo'n 270 pk voortbrengt. Dat vermogen vindt in dit geval via een viertraps automaat de achteras, waar deze generatie Firebird in de Verenigde Staten ook met een handgeschakelde zesbak kon worden uitgerust.

In de test

Net geen 22 jaar geleden testten we een V6-uitvoering van de Pontiac Firebird, die uiteindelijk tot en met 2002 op de markt bleef. Destijds tekende de redacteur van dienst op dat het ondanks zijn sportieve uiterlijk slechts een gematigd sportief rijdende auto was, die zich daarentegen wel prima leende voor de lange afstanden. Sportief oogt de Firebird nog steeds, al is de leeftijd van het gespotte exemplaar er ook wel aan af te zien, terwijl vooral diens vanaf de onderkant van de B-stijl omhooglopende achterspoiler nog altijd in positieve zin opvalt. Zo ontwerpen ze ze niet meer. Het geluid dat de LT1 produceert zal daarnaast prima op de sportieve pretenties van de Firebird aansluiten; we hopen dan ook dat de eerste Nederlandse eigenaar er nog lang van kan genieten.