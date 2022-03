Polestar O2 Concept: elektrische roadster met Precept-genen

Polestar timmert behoorlijk aan de weg. Na de nog op Volvo-concepten gebaseerde Polestar 1 en Polestar 2 verschijnen de komende jaren drie modellen die het zelf vorm heeft gegeven. Eerst is het de beurt aan de Polestar 3, een 'performance-SUV', daarna komt de Polestar 4, een compactere SUV-achtige met een schuin aflopende daklijn, en tenslotte de Polestar 5, een strak gelijnde vierdeurs GT. De '5' wordt grofweg de productieversie van de in 2020 onthulde Precept Concept, maar ook de Polestars 3 en 4 ontlenen veel van hun lijnenspel van de Precept Concept. Polestar borduurt nu nog eens voort op die eigen designtaal met deze O2 Concept.

Vierzits 'roadster'

In één oogopslag is te zien dat de O2 Concept sterk op de Precept lijkt. Met zijn in twee delen verdeelde koplampen en scherp gevormde doch minimalistische neus. Ook aan de achterkant zijn de overeenkomsten treffend. Net als de Precept Concept heeft de O2 Concept één ononderbroken ledbalk als achterlicht, die op de hoeken abrupt naar beneden duikt. Wat er in het midden van de auto gebeurt, is echter totaal anders. De O2 Concept is namelijk geen vierdeurs GT maar een heuse vierzits roadster. Polestar opent met de O2 Concept dus weer een nieuw hoofdstuk. "De Polestar O2 is het toonbeeld van de visie van Polestar op open rijden en een opwindende rijkwaliteit – met alle voordelen van elektrische mobiliteit", aldus het Zweeds-Chinese merk.

Met een conceptauto is alles mogelijk en dat maakt dat Polestar van het dak een behoorlijke blikvanger heeft kunnen maken. Het is namelijk een grotendeels glazen dak, dat zo te zien in zijn geheel van de auto is te halen. Voorzichtig ergens neerzetten zonder het glas te beschadigen lijkt ons een aardig uitdaging, maar het ziet er in ieder geval spectaculair uit. In het interieur is het minimalisme dat hoogtij viert. Net als bij de Precept Concept - daar is-ie weer - heeft de O2 Concept een strak en opgeruimd dashboard, dat enkel onderbroken wordt door een centraal geplaatst verticaal 15-inch display. Daarop is vrijwel alles te bedienen, maar er zijn ook nog stuurhendels aanwezig. Achter het stuur schuilt een betrekkelijk klein display voor het digitale instrumentarium.

Een leuke gimmick: de O2 Concept heeft een eigen filmdrone aan boord. De achterbank kan tijdens het rijden iets omhoog komen om een zone van onderdruk te creëren, zodat de drone tijdens het rijden kan opstijgen zonder direct weg te waaien. De drone kan vervolgens tot een snelheid van 90 km/h autonoom de auto volgen en opnames maken. Hij keert ook zelf weer terug naar de auto en uploadt vervolgens de beelden, die je vervolgens op het centrale display kunt bekijken en bewerken. Influencers kunnen hun hart ophalen.

Nieuwe basis

De O2 Concept lijkt niet alleen in veel opzichten op de Precept Concept, maar deelt ook zijn technische basis ermee. Of beter gezegd, met de productieversie van de Precept. Het gaat namelijk om een nieuw platform dat specifiek door Polestar is ontwikkeld voor de Polestar 5. Eerder gaf Polestar al aan dat deze basis, die grotendeels is opgetrokken uit 'gelijmd aluminium', de stijfheid moet bieden die je verwacht van een supercar. Polestar stelt dat de O2 Concept bewijst dat 'ouderwets' rijplezier niet verloren hoeft te gaan bij een elektrische aandrijflijn. Polestar belooft een 'hoge rijdynamiek' en bovendien een auto die ondanks zijn ongetwijfeld relatief hoge gewicht niet zo zwaar aanvoelt.

CEO Thomas Ingenlath laat tegenover onder meer AutoWeek los dat de O2 Concept ondanks zijn kortere wielbasis in theorie hetzelfde accupakket als de Polestar 5 kan huisvesten. Die heeft volgens hem een capaciteit van 'ruim 100 kWh'. Ook vertelt de topman ons dat de O2 Concept in theorie vierwielaangedreven is. Helaas wil hij verder niet uitweiden over de elektrische krachten. Voor de Polestar 5 zetten we in ieder geval in op een topuitvoering met een vermogen van (ruim) 500 pk, die in 2 à 3 seconden van 0 naar 100 km/h schiet. De O2 Concept geldt vooralsnog enkel als een ontwerpstudie, derhalve zouden prestatiecijfers ook een beetje luchtfietserij zijn, maar zulke prestaties zouden ook goed bij de O2 Concept passen. Mochten deze cijfers werkelijkheid worden, dan zou de O2 Concept ook goed kunnen wedijveren met de op stapel staande Tesla Roadster, die in 2,1 seconden naar de 100 km/h moet schieten.

Duurzame materialen

Waar Polestar in ieder geval wel uitgebreid op ingaat, zijn de materialen die voor de O2 Concept gebruikt zijn. Polestar laat zich graag van zijn 'duurzame' kant zien en doet dat (net als bij de Precept Concept) ook met de O2 Concept. Zo is in het interieur een 'thermoplastisch monomateriaal' gebruikt. Eén materiaal voor tal van verschillende onderdelen. Dat moet het recyclen ten goede komen. Er is uitsluitend gebruikgemaakt van gerecycled polyester voor de 'zachte' onderdelen. Al met al moet de O2 Concept een voorbeeld zijn van circulariteit, dat geldt overigens ook voor de gebruikte metalen. De verschillende soorten aluminium in het chassis zijn gelabeld, zodat bij het demonteren van de auto deze ook weer apart kunnen worden verwerkt. Zo vermindert volgens Polestar op den duur de afhankelijkheid van nieuw aluminium.

Het ziet er allemaal veelbelovend uit, maar wat kunnen we er nou concreet van verwachten? Nou, Polestar stelt vooralsnog dat de O2 Concept samen met de Precept Concept als vooruitblik geldt op de drie nieuwe modellen die er de komende jaren aankomen: de 3, 4 en 5. De Precept wordt de Polestar 5, maar de O2 Concept lijkt dus geen direct productievervolg te krijgen. Jammer?